PROBABILI FORMAZIONI MILAN MONZA/ Diretta tv: Adli spera nel posto (Serie A, 16 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN MONZA: A CENTROCAMPO

Nelle probabili formazioni di Milan Monza ci potrebbero essere spunti interessanti naturalmente anche a centrocampo, da esaminare alla vigilia del derby lombardo a San Siro. Il modulo di riferimento per Stefano Pioli è naturalmente l’ormai classico 4-2-3-1 rossonero, anche se questo evidentemente significa che in senso stretto a centrocampo saranno a disposizione solamente due maglie, le quali dovrebbero andare a Musah e Reijnders, anche se il primo è insidiato da Adli nell’unico ballottaggio per il Diavolo in questo settore del campo.

Per Raffaele Palladino dovrebbe invece esserci un modulo 3-4-2-1, quindi un quartetto per il centrocampo del Monza, con Ciurria che sarà l’esterno destro, mentre l’ex nerazzurro Gagliardini e Pessina (che invece ha trascorsi rossoneri ma non ha mai giocato nella prima squadra) nel cuore della mediana e Kyriakopoulos esterno sinistro, quindi sembra essere tutto chiaro per gli ospiti brianzoli in questo settore nevralgico del campo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

QUALI SCELTE PER DOMANI?

Con le probabili formazioni di Milan Monza facciamo crescere l’attesa per il “piccolo derby” allo stadio Giuseppe Meazza, che si giocherà domani all’ora di pranzo per la sedicesima giornata di Serie A. La partita vivrà nel ricordo di Silvio Berlusconi che, fatte le debite proporzioni, ha segnato la storia di entrambe le società, ma i rossoneri di Stefano Pioli devono vincere, perché otto punti nelle ultime sette giornate di campionato sono un vero e proprio disastro per il Diavolo e quindi per il Milan serve solamente il successo, a maggior ragione dopo l’eliminazione dalla Champions League, anche se l’ultima giornata ha portato la vittoria a Newcastle.

Sicuramente potrà giocare con più serenità il Monza di mister Raffaele Palladino, perché i brianzoli con la vittoria di settimana scorsa contro il Genoa hanno raggiunto quota 21 punti, perfettamente in linea con l’obiettivo di una tranquilla salvezza, magari pensando poi a togliersi qualche ulteriore soddisfazione come già nello scorso campionato. Una di queste potrebbe essere fare lo scherzetto ai cugini del capoluogo lombardo: i temi sono delineati, adesso andiamo a scoprire tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Milan Monza.

DIRETTA MILAN MONZA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI MILAN MONZA

LE MOSSE DI PIOLI

Nelle probabili formazioni di Milan Monza il tema principale per Stefano Pioli potrebbe essere la presenza di Kjaer dal primo minuto. Se il danese dovesse farcela, ecco che davanti al portiere Maignan dovrebbero giocare Florenzi, Tomori, appunto Kjaer e Theo Hernandez da destra a sinistra, considerata l’assenza dello squalificato Calabria, altrimenti potrebbe essere la volta buona per lanciare il giovane Simic, perché Theo serve a sinistra. Proseguendo nel modulo 4-2-3-1 rossonero, a centrocampo dovrebbero agire Musah e Reijnders, anche se il primo è insidiato da Adli; infine, nel reparto offensivo non dovrebbero esserci dubbi su Pulisic a destra, Loftus-Cheek trequartista e naturalmente Giroud centravanti, vedremo invece se a sinistra ci sarà cautela con Rafael Leao, al cui posto potrebbe giocare Chukwueze.

LE SCELTE DI PALLADINO

Sul fronte brianzolo, per Raffaele Palladino le probabili formazioni di Milan Monza dovrebbero invece riservare un modulo 3-4-2-1, certamente con Di Gregorio in porta; nella difesa a tre, aria di derby per D’Ambrosio, poi ecco Pablo Marì (però affaticato e quindi in ballottaggio con Andrea Carboni) e Caldirola; ecco poi un quartetto per il centrocampo del Monza, con Ciurria a destra, l’altro ex nerazzurro Gagliardini e Pessina nel cuore della mediana e Kyriakopoulos esterno sinistro; la rivelazione Colpani giocherà invece naturalmente sulla trequarti, insieme a uno fra Mota e Valentin Carboni a sostegno del centravanti, che sarà invece proprio di scuola Milan, cioè il giovane Colombo.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN MONZA: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Kjaer, T. Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, R. Leao; Giroud. All. Pioli.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo. All. Palladino.











