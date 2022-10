Probabili formazioni Milan Monza/ Diretta tv: Pioli perde ancora Maignan (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN MONZA: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Con le probabili formazioni di Milan Monza ci introduciamo a una sfida storica: per la 11^ giornata di Serie A 2022-2023 si gioca alle ore 18:00 di sabato 22 ottobre, e naturalmente si tratta di un derby che mai era andato in scena nel massimo campionato ma anche di una sorta di ritrovo in famiglia, perché oggi a guidare il Monza sono Silvio Berlusconi e Adriano Galliani che per 30 anni sono stati ai vertici del Milan, portando la squadra rossonera a vincere tutto in Italia, in Europa e nel mondo, prima del declino con conseguente addio e cessione della società.

Oggi dunque a San Siro il Milan si presenta da campione d’Italia in carica e avendo vinto a Verona una settimana fa, situazione ottimale anche se in classifica Stefano Pioli sta ancora rincorrendo; il Monza invece ha perso a Empoli sabato scorso, ma se non altro Raffaele Palladino aveva iniziato la sua avventura in panchina con tre vittorie consecutive, dunque i brianzoli hanno abbandonato ultimo posto e zona retrocessione e sono decisamente più sereni. Ora, aspettando che si giochi, diamo uno sguardo più ravvicinato alle probabili formazioni di Milan Monza.

DIRETTA MILAN MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà disponibile la diretta tv di Milan Monza, che non è una delle partite trasmesse sui canali della televisione satellitare per questo turno di campionato. Tuttavia, possiamo ricordare che anche in questa stagione tutte le gare della Serie A vengono fornite dalla piattaforma DAZN: dunque Milan Monza potrà essere seguita in diretta streaming video da parte degli abbonati (tramite apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone) ma va poi sottolineato che il decoder Sky, con i suoi canali di riferimento, potrà eventualmente essere utilizzato da chi sia cliente di entrambe le emittenti.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN MONZA

I DUBBI DI PIOLI

Brutte notizie per Pioli alla vigilia di Milan Monza: Maignan, che correva per giocare questa partita, ha avuto una ricaduta e dunque sarà nuovamente indisponibile per la porta. Ci sarà Tatarusanu; in difesa conferme per Tomori e Theo Hernadez, Kjaer scalpita per una maglia e con il danese titolare sarebbe Kalulu a scalare come terzino destro, in alternativa invece spazio a Dest. A centrocampo Bennacer, che aveva iniziato dalla panchina al Bentegodi, dovrebbe a tutti gli effetti tornare titolare e riprendersi il posto al fianco di Tonali, nuovamente decisivo sul campo dell’Hellas come già accaduto la scorsa stagione; pronto a rientrare anche De Ketelaere al centro della trequarti, in caso di forfait del giovane belga giocherà Brahim Diaz. Ci prova anche Rebic, ma a destra il favorito rimane Junior Messias; sull’altro versante è praticamente scontata la presenza di Rafael Leao, allora il croato potrebbe dare fiato a Giroud anche se qui andrebbe considerato anche Origi, al momento comunque più indietro nelle gerarchie.

LE SCELTE DI PALLADINO

Palladino in Milan Monza dovrà fare a meno dello squalificato Rovella, assenza pesante: per sostituirlo l’allenatore dei brianzoli pensa soprattutto a Barberis, da valutare anche le soluzioni Filippo Ranocchia e Colpani ma in questo caso dovrebbe essere Sensi ad agire in cabina di regia. Con Barberis titolare invece verranno confermati sia l’ex di Sassuolo e Inter che Pessina come mezzali; sulle corsie laterali dovrebbero correre Ciurria (un vero e proprio jolly) a destra e Carlos Augusto sull’altro versante. Davanti si va con la coppia formata da Caprari e Gytkjaer; solo panchina per il grande ex Petagna (che ai tempi Galliani aveva definito “incedibilissimo”) che ha avuto la sua parte nella vittoria di Udine in Coppa Italia. A formare la difesa saranno invece Marlon, Pablo Marì e Caldirola e qui non dovrebbero esserci particolari dubbi; il portiere sarà ancora una volta Di Gregorio, anche per Palladino dunque il titolare è lui a scapito di Cragno, che infatti ha giocato mercoledì sera.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN MONZA: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Barberis, Sensi, Carlos Augusto; Caprari, Gytkjaer. Allenatore: Raffaele Palladino











