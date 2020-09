Probabili formazioni Milan Monza/ Pioli punta su Ibrahimovic dal primo minuto

Si giocherà questa sera alle ore 20.45 e tra le mura dello stadio San Siro la bella amichevole tra Milan e Monza, big match estivo di cui ora andremo a considerare da vicino le probabili formazioni. Siamo infatti curiosi di conoscere le mosse di Pioli come di Brocchi per quello che sarà un test fondamentale in vista della prossima stagione, e che pure registra un fascino e un prestito unico nel suo genere. Milan-Monza sarà la sfida di tanti ex, non ultimo del patron del club brianzolo ( e prima di quello rossonero) Silvio Berlusconi: oltre che naturalmente un banco di prova privilegiato per valutare lo stato di forma dei giocatori durante il ritiro estivo. E sfida dall’esito non così sicuro: dopo tutto in casa Milan mancano ancora diversi giocatori (in primis Gigio Donnarumma, convocato da Mancini in nazionale), mentre il Monza da tempo si sta allenando congiuntamente vista del debutto in Serie B e la formazione messa assieme da Brocchi è di grande valore. Andiamo allora a esaminare da vicino le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Milan Monza.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN MONZA

LE MOSSE DI PIOLI

Per quello che sarà un vero test match di lusso per la compagine rossonera, Pioli non vuole correre rischi e per le probabili formazioni di Milan Monza schiererà secondo il solito 4-2-3-1 gran parte dei big che sono rimasti a Milanello. Ecco che allora questa sera non potrà mancare Zlatan Ibrahimovic, titolare come prima punta e capitano della formazione del Diavolo: con lo svedese saranno pronti in attacco Halilovic, Paquetà e Tonin, con il brasiliano fresco di doppietta nell’amichevole con il Novara. Per la mediana non mancherà il solito Kessie, in coppia con Bennacer (anche se non è da escludere che possa venir avanzato nel ruolo Calabria). Per la difesa poi le maglie sono già consegnate: saranno Laxalt e Kalulu i titolari in fascia, mentre al centro dovremmo rivedere dal primo minuto Duarte e Theo Hernandez. Antonio Donnarumma coprirà lo spazio tra i pali.

LE SCELTE DI BROCCHI

Per le probabili formazioni di Milan Monza, chiaramente Brocchi dovrò schierare il suo 11 migliore, pur dovendo fare i conti non solo con le novità di mercato, ma anche alcune assenze annunciate per le convocazioni con le nazionali, vedi i casi di Colpani e Bettella impegnati con l’Under 21. Questa sera comunque dovremmo vedere Lamanna tra i pali, mentre di fronte non mancherà il duo Bellusci-Paletta: toccherà a Donati e Anastasio coprire le corse esterne. A centrocampo vedremo poi Barberis in cabina di regia, mentre Barillà e Fossati gli faranno compagnia come mezzali. Mosse certe in attacco con Maric titolare (Dany Mota non ci sarà), affiancato a Machin e Gliozzi. Un grande assente il bomber Gytkjaer, fermo in via precauzionale per un affaticamento.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): A. Donnarumma; Kalulu, Duarte, Hernandez, Laxalt; Bennacer, Kessié; Halilovic, Paquetá, Tonin; Ibrahimovic.

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Donati, Bellusci, Paletta, Anastasio; Fossati, Barberis, Barillà; Machin; Gliozzi, Maric. All. Brocchi



