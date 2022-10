Probabili formazioni Milan Monza/ Quote: dubbi in attacco per Pioli (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN MONZA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Milan Monza ci accompagnano verso una partita che non ha precedenti in Serie A ma che pure è particolarmente attesa in questa undicesima giornata. Il derby lombardo di oggi a San Siro sarà speciale naturalmente perché oggi a guidare il Monza sono Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, che per 30 anni sono stati ai vertici del Milan, anni che in buona parte sono stati i più gloriosi della storia rossonera. Sarà strano vederli come avversari e magari sarà curioso scoprire le loro reazioni ai gol, sia dell’una sia dell’altra formazione.

Dal punto di vista più strettamente agonistico, ovviamente dobbiamo considerare favorito il Milan campione d’Italia, che ha vinto a Verona una settimana fa, anche se al termine di una prestazione certamente non memorabile, che Berlusconi non avrebbe gradito ai tempi. Il Monza invece ha perso a Empoli sabato scorso, ma l’arrivo di Raffaele Palladino aveva portato tre vittorie consecutive e adesso anche la qualificazione per gli ottavi di Coppa Italia, quindi attenzione ai brianzoli. I temi d’interesse saranno davvero tanti, spazio allora alle notizie circa le probabili formazioni di Milan Monza.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Milan Monza, che secondo l’agenzia Snai è praticamente a senso unico. Il segno 1 per la vittoria del Milan è infatti quotato a 1,35, mentre poi si sale a quota 5,25 in caso di pareggio (segno X) e fino a 8,25 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse il Monza.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN MONZA

I DUBBI DI PIOLI

Brutta notizia per Stefano Pioli nelle probabili formazioni di Milan Monza: Maignan non recupera, in porta ci sarà ancora Tatarusanu; in difesa conferme per Tomori e Theo Hernadez, Kjaer scalpita per una maglia e in quel caso Kalulu scalerebbe a destra, dove in alternativa ci sarà spazio per Dest. A centrocampo Bennacer dovrebbe tornare titolare e riprendersi il posto al fianco di Tonali, decisivo domenica scorsa al Bentegodi. Pronto a rientrare anche De Ketelaere al centro della trequarti, ma in attacco i dubbi sono ancora parecchi e diamo ancora forse leggermente favorito Brahim Diaz. Ci prova anche Krunic, ma nel ballottaggio a destra il favorito rimane Junior Messias; sull’altro versante è praticamente scontata la presenza di Rafael Leao, mentre come prima punta ecco un altro ballottaggio, in questo caso naturalmente fra Giroud e Rebic.

LE SCELTE DI PALLADINO

Raffaele Palladino invece nelle probabili formazioni di Milan Monza dovrà fare a meno dello squalificato Rovella, assenza pesantissima nel centrocampo brianzolo, per sostituirlo il favorito dovrebbe essere Barberis, in cabina di regia in mezzo tra Sensi e Pessina come mezzali, a meno di dare le chiavi a Sensi con Ranocchia o Colpani in campo; sulle fasce laterali ecco invece Ciurria a destra e Carlos Augusto a sinistra. Davanti ecco la coppia formata da Caprari e Gytkjaer, con Mota Carvalho e l’ex Petagna che sperano di avere spazio, magari almeno a partita in corso. Infine nella difesa a tre ecco Marlon, Pablo Marì e Caldirola davanti al portiere “nerazzurro” Di Gregorio.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN MONZA: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. All. Pioli.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Barberis, Sensi, Carlos Augusto; Caprari, Gytkjaer. All. Palladino.











