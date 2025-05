PROBABILI FORMAZIONI MILAN MONZA: CLASSICA PARTITA DI FINE STAGIONE

Le probabili formazioni Milan Monza ci offrono lo spunto per parlare di una partita che in realtà ha ben poco da dire nell’ultima giornata di Serie A. I rossoneri di Sergio Conceicao chiudono una stagione da dimenticare sotto ogni punto di vista contro l’ultima in classifica: non esattamente un match di cartello, sembra quasi un segno di espiazione per un Milan che nella prossima stagione non giocherà le Coppe europee, verdetto già matematico dopo i disastri di settimana scorsa, cioè il ko nella finale di Coppa Italia seguito dalla sconfitta contro la Roma che ha chiuso le speranze pure in campionato.

Di amarezze se ne intende evidentemente anche il Monza di Alessandro Nesta, un ex che San Siro saluterà cercando di consolarsi con i ricordi di un passato glorioso. I brianzoli sono il triste fanalino di coda, retrocesso in Serie B con ampio anticipo al termine di un campionato completamente da dimenticare anche per il Monza. Sarà un epilogo triste per le due squadre legate a Silvio Berlusconi, vediamo comunque quali spunti potrebbero emergere nelle probabili formazioni Milan Monza…

PRONOSTICO E QUOTE

Senza obiettivi, la superiorità tecnica dei padroni di casa dovrebbe indirizzare il pronostico su Milan Monza, anche secondo le quote Snai. Per la vittoria casalinga il segno 1 sarebbe quotato a 1,22 ed è quindi quasi certo. Il pareggio varrebbe ben 6,75, ma i veri coraggiosi potrebbero puntare sul Monza, la cui vittoria è proposta a 10.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN MONZA

GIMENEZ SQUALIFICATO PER CONCEICAO

Chiudere con dignità è quello che Sergio Conceicao può chiedere ai suoi nelle probabili formazioni Milan Monza, ad eccezione ovviamente dello squalificato Gimenez. Ecco allora che davanti si giocano il posto da centravanti Jovic e Abraham, con Pulisic e uno dei due portoghesi Leao e Joao Felix alle spalle, quindi in attacco il Milan ha due maglie su tre ancora da assegnare. Non è al meglio invece Theo Hernandez, per cui alluso posto eventualmente potrebbe giocare Musah, le altre maglie sembrano invece assegnate a Jimenez, Fofana e Reijnders, così come davanti a Maignan, dove i tre difensori titolari dovrebbero essere Tomori, Gabbia e Pavlovic.

POCHI DUBBI PER NESTA

Serata speciale per Alessandro Nesta, pur con l’inevitabile tristezza della retrocessione. Nelle probabili formazioni Milan Monza sembra essere quasi tutto chiaro per il modulo 3-5-2 degli ospiti brianzoli: Pizzignacco sarà il portiere; Pereira, Brorsson e Carboni dovrebbero giocare dal primo minuto nella difesa a tre; l’esterno destro sarà Birindelli, con Kyriakopoulos sulla corsia mancina e in mezzo a loro Akpa Akpro, Bianco e uno tra il favorito Zeroli, e Castrovilli; c’è un possibile ballottaggio anche tra Caprari e Mota, con l’italiano favorito per affiancare Keita nella coppia d’attacco del Monza al Meazza.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN MONZA: IL TABELLINO

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Hernandez; Pulisic, Leao; Jovic. All. Conceicao.

MONZA (3-5-2): Pizzignacco; Pereira, Brorsson, Carboni; Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Zeroli, Kyriakopoulos; Caprari, Keita. All. Nesta.