Probabili Formazioni Milan Napoli/ Diretta tv, Ancelotti senza Milik e Mertens?

Solo domani alle ore 18,00 tra le mura di San Siro si giocherà il big match tra Milan e Napoli, valido per la 13^ giornata del Campionato di Serie A: andiamo a vedere subito quali saranno le mosse di Pioli e Ancelotti (grande ex del match) per le probabili formazioni di Milan Napoli. Per entrambi i tecnici dopo tutto si tratta di un appuntamento cruciale: i rossoneri infatti devono dimostrare che le buone cose viste contro la Juventus prima della sosta non sono state un caso e che hanno ben sfruttato la sosta per compattarsi e far proprie le indicazioni del nuovo tecnico. Pure il Napoli ha però bisogno di una buona prestazione: la sosta non ha calmato le acque intorno al club campano e urge una risposta decisiva dal campo, valida per tutti, dal presidente fino al tifoso. Vediamo allora quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Milan Napoli, match decisivo per la Serie A.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Milan Napoli verrà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare e per la precisione su Sky Sport Serie A: gli abbonati potranno dunque affidarsi al decoder di Sky per seguire questa partita di Serie A, e in assenza di un televisore avranno come sempre l’alternativa dell’applicazione Sky Go, grazie alla quale attivare il servizio di diretta streaming video su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI

LE MOSSE DI PIOLI

Per la sfida di domani sera a San Siro, il tecnico dovrebbe partire sempre dal 4-3-3 come modulo, ma sono attese modifiche col proseguire del match, come pure abbiamo già visto negli ultimi impegni dei rossoneri. Ecco che allora in difesa le prime scelte saranno Duarte e Romagnoli al centro del reparto, con Conti e Theo Hernandez chiamati sull’estreno, anche se Calabria rimane ben pronto per la corsia. Al centro e in avanti poi nella 13^ giornata di Serie A il tecnico non avrà a disposizione Bennacer e Calhanoglu, fermati dal giudice sportivo: toccherà allora a Biglia fare da regista del gioco del diavolo, affiancato da Krunic e Paquetà, con il brasiliano rinvigorito dalle ultime buone prestazione con la maglia numero 10 verdeoro. In attacco sarà allora spazio per Bonaventura da titolare, con Suso e Piatek: chance ma solo nella ripresa per Ante Rebic.

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Sarà invece il consueto 4-4-2 il modulo di riferimento di Ancelotti per le probabili formazioni di Milan Napoli, dove però non vedremo i lungodegenti Malcuit ed Allan, oltre che Milik, che si è infortunato con la nazionale polacca, e pure Mertens, che ha ricevuto un brutto colpo col Belgio. In attacco dunque la prima ipotesi per i campani è il duo Llorente-Lozano, mentre nella mediana le maglie sono già state consegnate a Insigne, Fabian Ruiz, Zielinski e Callejon. Sono poi mosse quasi scontate anche nella difesa degli azzurri, con Manolas e Koulibaly titolari al centro dal primo minuto, e il duo Di Lorenzo-Mario Rui adibito all’esterno. Meret sarà quindi il titolare tra i pali del Napoli.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 Donnarumma; 12 Conti, 22 Duarte, 13 Romagnoli, 19 Hernandez; 39 Paquetà, 20 Biglia, 33 Krunic; 8 Suso, 9 Piatek, 5 Bonaventura All. Pioli

NAPOLI (4-4-2): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 7 Callejon, 20 Zielinski, 8 F Ruiz, 24 Insigne; 9 Llorente, 11 Lozano All. Ancelotti



