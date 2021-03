Probabili formazioni Milan Napoli/ Diretta tv, i dubbi di Pioli e Gattuso (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI: CHI IN CAMPO DOMANI?

Mettiamo sotto la lente di ingrandimento le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Milan Napoli, big match della 27^ giornata della Serie A che avrà inizio solo domani alle ore 20.45 tra le mura di San Siro. Siamo infatti ben curiosi di scoprire le mosse di Pioli come di Gattuso per un match a cui davvero non sarà consesso loro alcun margine di errore: questo anche se non sono pochi i casi dubbi che si contano in entrambi gli spogliatoi. Il Diavolo ancora registra una grave emergenza in attacco e pure il tecnico sarà costretto a chiedere ai suoi un doppio sforzo dopo pure l’impegno in Europa contro il Manchester United di giovedì sera. Pure sono dubbi e ballottaggi e giocatori non ancora in condizione per Gattuso: il Napoli però ha decisamente bisogno di vincere, per potersi almeno avvicinare alla zona Champions della classifica. Vediamo quali saranno le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Milan e Napoli.

MILAN NAPOLI IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Napoli verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare, pertanto l’appuntamento con questa partita sarà riservato agli abbonati; in assenza di un televisore, come sempre e anche in questo caso per i soli clienti, sarà possibile seguire la partita in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go che si può attivare su apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone inserendovi i dati del proprio abbonamento.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI

LE SCELTE DI PIOLI

Come accennato prima, è lunga lista di assenti per Mister Pioli, impegnato a stilare le probabili formazioni di Milan e Napoli: alla vigilia della 27^ giornata è poi situazione complicata specie in attacco, dove pure il tecnico potrebbe dover fare a meno di Rebic, Ibrahimovic e Mandzukic. Nel 4-2-3-1 ecco che allora dovrebbe per forza di cose essere spazio per Leao in prima punta, con Saelemaekers e Castillejo sull’esterno: sulla trequarti, mancando Calhanoglu, sarà ballottaggio tra Krunic, Brahim Diaz e Meitè. Sono maglie poi già consegnate a centrocampo com Tonali e Kessie, richiamati dal primo minuto: Bennacer è infatti ancora indisponibile. Dubbi infine in difesa, dove Pioli potrebbe dare di nuovo fiducia a Tomori, in vantaggio su Romagnoli, per formare la coppia al centro con Kjaer: sull’esterno è sicuro della titolarità Calabria, ma non Theo Hernandez, in dubbio con Dalot.

LE SCELTE DI GATTUSO

Gran punti di domanda anche per Gattuso per le probabili formazioni di Milan e Napoli: qui il tecnico pure non dovrebbe rinunciare al classico 4-2-3-1, a dispetto dei ballottaggi. Ecco che i primi dubbi si accendono in difesa, con la lotta tra Manolas e Rramhani per il ruolo di titolare al fianco di Koulibaly, al centro del reparto: il kosovaro dovrebbe alla fine spuntarla, vista che la grande prova offerta solo pochi giorni fa col Bologna. Per l’esterno, senza l’infortunato Ghoulam, ecco pronti Di Lorenzo e Hysaj, con Mario Rui indirizzato verso la panchina. Per la mediana azzurra si fanno poi avanti del primo minuto Fabian Ruiz e Demme e toccherà a Zielinski agire sulla tre quarti. Nell’attacco Victor Osimhen cerca spazio da titolare, ma è più probabile che tocchi a Mertens a giocare in prima punta dal primo minuto: Politano e Insigne completeranno il reparto.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; T Hernandez, Tomori, Kjaer, Calabria; Tonali, Kessie; Castillejo, Krunic, Saelemaekers; Leao All. Pioli

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Koulibaly, Rrahmani, Di Lorenzo; F Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens All. Gattuso



© RIPRODUZIONE RISERVATA