Probabili formazioni Milan Napoli/ Diretta tv: Leao squalificato (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI: CHI SCENDE IN CAMPO DOMANI?

Con le probabili formazioni di Milan Napoli ci avviciniamo alla partita che domani sera sarà naturalmente la sfida di cartello della settima giornata di Serie A allo stadio Giuseppe Meazza. Si affrontano due delle tre attuali capolista e naturalmente due delle più serie pretendenti allo scudetto. Il Milan di Stefano Pioli arriva dalla vittoria in Champions League contro la Dinamo Zagabria, mentre in campionato aveva vinto contro la Sampdoria sabato scorso: ora però arriva la partita forse più diccele in questo momento.

Il Napoli di Luciano Spalletti infatti sembra essere in questo momento la migliore squadra italiana: lo dimostra in campionato ma ancora di più in Champions League, dove ha travolto prima il Liverpool e poi anche i Rangers Glasgow, permettendosi pure di sbagliare un rigore per partita ma dominando comunque. Tutto questo premesso, è facile capire perché sia molto importante adesso scoprire le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Milan Napoli.

DIRETTA MILAN NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è prevista una diretta tv per Milan Napoli: la partita infatti è un’esclusiva di DAZN, la piattaforma che anche per questa stagione trasmette tutti i match di Serie A. La visione sarà quindi riservata ai suoi abbonati in diretta streaming video: i clienti potranno avvalersi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per installarvi l’applicazione, che però sarà disponibile anche sui canali della televisione satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI

LE MOSSE DI PIOLI

Per Stefano Pioli ci sono problemi in attacco per le probabili formazioni di Milan Napoli, perché alle assenze già note si aggiunge la squalifica di Rafael Leao. Ecco allora che potremmo vedere Messias e poi i due belgi De Ketelaere e Saelemaekers (dirottato a sinistra) alle spalle del centravanti Giroud. Molte meno sorprese invece negli altri reparti del modulo 4-2-3-1 rossonero: Maignan in porta; davanti a lui i quattro difensori Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez da destra a sinistra; certezze anche in mediana, con Tonali e Bennacer titolari in coppia.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Anche Luciano Spalletti ha da sciogliere nodi in attacco per le probabili formazioni di Milan Napoli: Politano sembra essere favorito su Lozano e Raspadori potrebbe esserlo su Simeone nel tridente del 4-3-3, che sarà completato da Kvaratskhelia a sinistra. Anche per i partenopei sembrano invece esserci meno dubbi negli altri reparti: Meret in porta; nella difesa a quattro Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui (oppure Olivera); infine a centrocampo Zambo Anguissa, Lobotka e Zielinski, anche se c’è pure Elmas in lizza per una maglia da titolare.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Saelemaekers; Giroud. All. Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Z. Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.











