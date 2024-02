PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI/ Diretta tv: Adli è un mediano atipico (Serie A, 10 febbraio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI: A CENTROCAMPO

Nel centrocampo delle probabili formazioni di Milan Napoli, Pioli opta per un mediano atipico come Adli, posizionato più indietro rispetto a un classico trequartista. Il francese dovrà cercare di superare il pressing avversario con passaggi veloci e precisi, contribuendo alla costruzione del gioco rossonero. Bennacer, il secondo mediano, aggiunge qualità e quantità al centrocampo, fornendo sia un supporto difensivo che contribuendo alla fase di possesso. Loftus-Cheek, invece, avrà il compito di affiancare Adli e, al contempo, inserirsi in area avversaria per sfruttare eventuali cross dalle fasce.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Reijnders e Mario Rui tra gli squalificati (24^ giornata, 10-11 febbraio 2024)

Per il Napoli Lobotka agirà come regista arretrato, gestendo la fase di costruzione e mantenendo il possesso palla anche sotto pressione. Cajuste, quando lo spazio lo permetterà, si proietterà in area avversaria per offrire una minaccia aggiuntiva, sfruttando le situazioni favorevoli. Anguissa svolgerà il ruolo di collante, aiutando la difesa a evitare situazioni di sofferenza e garantendo equilibrio al centrocampo partenopeo. (agg. Gianmarco Mannara)

Probabili formazioni Roma Inter/ Quote: Darmian oppure Dumfries? (Serie A, oggi 10 febbraio 2024)

LE SCELTE VERSO IL BIG-MATCH

Le probabili formazioni di Milan Napoli ci accompagnano verso una partita che ha fatto la storia della nostra Serie A e che sarà certamente molto importante anche domani sera a San Siro, per la ventiquattresima giornata del campionato in corso. Per il Milan di Stefano Pioli, che arriva da una sofferta vittoria in rimonta a Frosinone, il punto debole è una difesa che subisce davvero troppi gol, ma tutto sommato il Diavolo è terzo, potrebbe blindare di fatto la qualificazione per la prossima Champions League e magari anche tenere viva una speranza scudetto.

Ancora più delicata la situazione del Napoli, che nella stagione con lo scudetto sul petto sta in realtà vivendo una sorta di incubo sportivo: anche i partenopei di Walter Mazzarri arrivano da una vittoria in rimonta, per loro contro il Verona, che ha evitato guai peggiori, ma ci sarà molto da lottare anche solo per raggiungere il fondamentale quarto posto. In tal senso naturalmente un colpaccio al Meazza sarebbe preziosissimo, anche dal punto di vista psicologico, motivo in più per analizzare le notizie sulle probabili formazioni di Milan Napoli alla vigilia della partita.

Probabili formazioni Roma Inter/ Diretta tv: che modulo per De Rossi? (Serie A, 9 febbraio 2024)

DIRETTA MILAN NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Milan Napoli non sarà garantita nel senso classico del termine, essendo questa una delle sette partite della giornata di Serie A assegnate in esclusiva alla piattaforma DAZN, quindi sarà possibile solo la visione in diretta streaming video, eventualmente anche tramite un televisore, a patto evidentemente che sia dotato di una connessione Internet.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI

LE MOSSE DI PIOLI

Le probabili formazioni di Milan Napoli ci dicono che Stefano Pioli non dovrebbe adottare particolari cambiamenti per quanto riguarda i rossoneri, anche se una modifica a centrocampo sarà obbligata per la squalifica di Reijnders. Ecco allora il modulo 4-2-3-1, con una coperta che è ancora abbastanza corta in difesa: Maignan giocherà in porta e davanti a lui agirà la retroguardia a quattro formata da Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez da destra a sinistra; come si diceva, deve cambiare la coppia in mediana, che vedrà titolari Adli e Musah; infine non ci aspettiamo modifiche nel reparto offensivo del Milan, con Pulisic, Loftus-Cheek e Rafael Leao da destra a sinistra sulla trequarti a sostegno del centravanti Giroud, con Jovic naturalmente negli ormai consueti panni di jolly dalla panchina.

LE SCELTE DI MAZZARRI

Sul fronte partenopeo delle probabili formazioni di Milan Napoli, mister Walter Mazzarri dovrebbe invece scegliere un modulo 4-3-3, tenuto anche conto del fatto che Mario Rui sarà squalificato. Ecco allora che Gollini sarà di nuovo il portiere titolare, protetto dalla linea a quattro con capitan Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (favorito su Natan) e Mazzocchi da destra a sinistra; a centrocampo ecco Zambo Anguissa, ormai ampiamente tornato dalla Coppa d’Africa, il regista Lobotka e Cajuste titolare al posto del separato in casa Zielinski; i dubbi però si concentrano nel tridente d’attacco, con Politano e Simeone favoriti su Ngonge e Raspadori per ben due maglie su tre in bilico, mentre Kvaratskhelia a sinistra sembra essere l’unica certezza verso la super sfida al Meazza.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Adli, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael Leao; Giroud. All. Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Zambo Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA