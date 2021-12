Probabili formazioni Milan Napoli/ Diretta tv: Pioli recupera Giroud? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Con l’analisi delle probabili formazioni di Milan Napoli iniziamo a parlare del big match che conclude la 18^ giornata di Serie A 2021-2022: si gioca alle ore 20:45 di domenica 19 dicembre, penultima giornata di andata che ci presenta la possibilità per i rossoneri di restare in corsa per il platonico titolo d’inverno. Il Milan ha guidato la classifica a lungo, prima di venire scavalcato dall’Inter; fatale al momento il pareggio di Udine con punto recuperato da Ibrahimovic all’ultimo, ma la strada è lunga e il fatto (purtroppo) di essere fuori dall’Europa potrebbe ora aiutare il Diavolo a trovare le giuste energie per il ribaltone.

Il Napoli invece dovrà giocare anche lo spareggio di Europa League, e ha pescato nientemeno che il Barcellona: due partite tostissime per Luciano Spalletti che, nel momento in cui ha iniziato a pagare dazio agli infortuni, ha calato nettamente il suo passo e, con la sconfitta interna contro l’Empoli, si è ritrovato quarto in classifica rischiando addirittura il pass per la Champions League. Vedremo allora come andranno le cose a San Siro, ma aspettando che si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a leggere in maniera più approfondita le probabili formazioni di Milan Napoli.

DIRETTA MILAN NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà a disposizione la diretta tv di Milan Napoli: la partita di Serie A infatti sarà trasmessa soltanto su DAZN, unico broadcaster che quest’anno fornisce tutte le gare di campionato. Di conseguenza si tratterà di un appuntamento riservato ai clienti della piattaforma, con una visione in diretta streaming video: bisognerà armarsi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet sulla quale installare la relativa applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI

LE SCELTE DI PIOLI

Stefano Pioli potrebbe recuperare almeno Calabria e Rafael Leao per Milan Napoli, ma anche se fosse così i due andrebbero in panchina; stesso discorso per Giroud alle prese con una lesione, e allora il 4-2-3-1 rossonero sembra già fatto con appena due dubbi. Riguardano la difesa e la trequarti: nel primo caso Florenzi insidia la maglia di Kalulu come terzino destro – ma il giovane è abbastanza avanti nelle scelte del suo allenatore – ha più possibilità Junior Messias che può scalzare Krunic, posizionandosi a sinistra al fianco di Brahim Diaz con Saelemaekers che completerebbe la zona alle spalle della prima punta. Qui giocherà senza ombra di dubbio Ibrahimovic, e verosimilmente sarebbe stato così anche con un Giroud al 100% e Rebic disponibile (il croato invece è ancora ai box, e a questo punto dovremmo rivederlo a gennaio). In difesa poi, davanti a Maignan, ci saranno come sempre Tomori e Alessio Romagnoli con Theo Hernandez che completerà la linea giocando da terzino sinistro; Tonali e Kessié opereranno nel settore nevralgico del campo.

I DUBBI DI SPALLETTI

Buone notizie per Spalletti, che per Milan Napoli ritrova Zambo Anguissa: il camerunese sarà titolare al fianco di Demme, a meno che Fabian Ruiz non dia risposte positive dalla tendinite che ha accusato ultimamente. Anche i partenopei potrebbero ritrovare qualche giocatore: oltre al centrocampista spagnolo ci proveranno Koulibaly e Zielinski, ma difficilmente saranno titolari. Dovrebbe invece esserlo Juan Jesus, che affiancherà Rrahmani in difesa anche se Manolas è della partita – ma il greco sembra sempre più lontano dal progetto e potrebbe tornare in patria già a gennaio – naturalmente poi Di Lorenzo e Mario Rui completeranno la difesa che si piazzerà a protezione di Ospina, sempre favorito su Meret come portiere titolare. In mezzo abbiamo detto; sulla trequarti invece Politano sembra essere in vantaggio su Lozano, in posizione centrale giocherà Elmas con Lorenzo Insigne che, tornato titolare, avrà la maglia a sinistra. La prima punta sarà inevitabilmente Mertens: Osimhen infatti sarà costretto a saltare anche il big match di San Siro, l’ex Petagna parte molto indietro nelle gerarchie.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, A. Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Messias; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Zambo Anguissa, Demme; Politano, Elmas, L. Insigne; Mertens. Allenatore: Luciano Spalletti



