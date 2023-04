PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI/ Diretta tv, sfida a tre per sostituire Osimhen

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI: IL GRANDE DUBBIO

Parlando delle probabili formazioni di Milan Napoli, chiaramente il grande punto di domanda per Luciano Spalletti riguarda il giocatore che prenderà il posto di Victor Osimhen al centro del tridente partenopeo. Il nigeriano è ancora out e, aggiungendo difficoltà alla scelta dell’allenatore, Giovanni Simeone si è fatto male a Lecce e Giacomo Raspadori, partito titolare al Via del Mare, non è ancora al 100% della condizione avendo saltato due mesi. Dunque, si ventila l’ipotesi di un centravanti tattico: al momento potremmo dire che Raspadori resti favorito per iniziare l’andata dei quarti di Champions League, ma nella posizione di “numero 9” Spalletti può certamente pensare anche a Hirving Lozano se non addirittura a Khvicha Kvaratskhelia.

Il georgiano ha certamente il fisico adatto per stazionare al centro del tridente, ma la controindicazione è che si perderebbe la sua fantasia e imprevedibilità sulla corsia sinistra, cosa che potrebbe essere determinante; il terzo giocatore che Spalletti potrebbe scegliere sarebbe allora Elijf Elmas, vero e proprio jolly del Napoli che potrebbe essere chiamato a una partita di sacrificio. Staremo a vedere quale sarà la decisione finale del tecnico di Certaldo per la partita di San Siro… (agg. di Claudio Franceschini)

MILAN NAPOLI: CHI GIOCA DOMANI?

L’attesa è già grande, le probabili formazioni di Milan Napoli sono allora indispensabili in avvicinamento alla grande partita di domani sera a San Siro per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Sappiamo che il sorteggio ha determinato questo derby che stuzzica la nostra curiosità: il Napoli naturalmente ci arriva molto meglio in classifica di campionato, ma il clamoroso colpo rossonero per 0-4 al Maradona di appena dieci giorni fa ci dice che i rossoneri di Stefano Pioli hanno tutte le capacità necessarie per provare a prendersi la semifinale.

L’ultima giornata di campionato però ha visto il Napoli tornare al successo a Lecce e il Milan invece fermarsi contro l’Empoli, tornando a palesare le difficoltà già vissute in un sofferto mese di marzo. Inoltre i precedenti più recenti sono sempre stati vinti dalla squadra in trasferta, chissà se questo sarà un vantaggio per il Napoli allo stadio Giuseppe Meazza. In ogni caso, per ora è meglio cominciare a studiare le mosse dei due allenatori, quindi andiamo a leggere le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Milan Napoli…

DIRETTA MILAN NAPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Milan Napoli sarà visibile in diretta streaming video su Amazon Prime Video, perché è la partita del mercoledì trasmessa in esclusiva dalla celebre piattaforma che già da due anni è entrata anche nella Champions League. Non sarà quindi disponibile una diretta tv nel senso classico del termine, anche se tramite televisori dotati di connessione Internet si potrà vedere questo grande derby italiano nei quarti.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI

LE SCELTE DI PIOLI

Le probabili formazioni di Milan Napoli ci dicono che di recente Stefano Pioli è tornato al modulo dello scudetto, cioè il 4-2-3-1, dopo un periodo con la difesa a tre. Quanto ai titolari, naturalmente vedremo in porta Maignan; nella difesa a quattro dovremmo vedere capitan Calabria terzino destro, Kjaer e Tomori centrali (con la possibile alternativa Thiaw) e naturalmente Theo Hernandez a sinistra; poche sorprese anche nel cuore del centrocampo grazie alla coppia formata da Tonali e Bennacer; qualche incertezza in più potrebbe esserci sulla trequarti, dove proviamo ad indicare Brahim Diaz, Krunic e sicuramente Rafael Leao come favoriti per le maglie da titolari alle spalle del centravanti Giroud, partito dalla panchina contro l’Empoli come anche il portoghese.

LE MOSSE DI SPALLETTI

Sul fronte partenopeo delle probabili formazioni di Milan Napoli tiene invece banco il problema dell’attacco: Osimhen sta recuperando ma potrà già essere titolare? Inoltre contro il Lecce si è fatto male Simeone, quindi ipotizziamo il tridente con Lozano ala destra, Raspadori nei panni del centravanti e Kvaratskhelia naturalmente a sinistra. Il modulo sarà come sempre il consolidato 4-3-3, negli altri reparti Luciano Spalletti ha molto meno problemi e dovrebbe quindi andare sul sicuro: Meret in porta; difesa a quattro con capitan Di Lorenzo a destra, Rrahmani e Kim centrali, Mario Rui come terzino sinistro; a centrocampo infine ecco il terzetto più classico con Zambo Anguissa, Lobotka in cabina di regia e Zielinski con compiti più offensivi a sostegno del tridente.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Diaz, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.











