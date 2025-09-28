Probabili formazioni Milan Napoli, quote e ultime notizie su moduli e titolari per la grande partita di Serie A, oggi domenica 28 settembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI: GRANDE DUELLO ALLEGRI VS CONTE

In panchina ci sono due grandi protagonisti e allora le probabili formazioni Milan Napoli sono al centro della nostra attenzione verso la partita serale di oggi, domenica 28 settembre 2025, per la quinta giornata di Serie A, della quale la sfida a San Siro sarà ovviamente il posticipo di lusso.

Massimiliano Allegri vuole imitare Antonio Conte: dopo il pessimo campionato scorso è arrivato sulla panchina del Milan e lo vuole guidare molto in alto non avendo impegni nelle Coppe europee, a differenza di tutti gli avversari. Dopo lo scivolone iniziale c’è stato un grande crescendo e il trionfo 0-3 a Udine è stato un messaggio per tutti.

Un altro parallelismo è che Milan e Napoli hanno fatto eccellenti acquisti proprio nell’estate senza gli introiti delle Coppe: i partenopei ne hanno beneficiato sotto ogni punto di vista nella corsa verso lo scudetto 2025, il Milan per il momento non lo dice esplicitamente ma l’obiettivo è quello di fare lo stesso.

Conte però non ha nessuna intenzione di abdicare e sta marciando a ritmi altissimi, confermati anche nella vittoria contro il Pisa. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per una partita sempre affascinante, ora analizziamo meglio le mosse dei mister previste nelle probabili formazioni Milan Napoli…

PRONOSTICO E QUOTE

Difficile sbilanciarsi su un big-match, il pronostico su Milan Napoli secondo le quote Snai vede leggermente favoriti i rossoneri con il segno 1 indicato a 2,35, mentre il pareggio varrebbe 3,15 e con il successo del Napoli si toccherebbe quota 3,20.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI

QUALE CENTRAVANTI PER ALLEGRI?

Massimiliano Allegri sembra avere un solo dubbio, deve infatti decidere fra Gimenez e Nkunku come prima punta rossonera nelle probabili formazioni Milan Napoli. Il modulo è il 3-5-2 e l’altro uomo in attacco sarà certamente Pulisic, mentre a centrocampo avremo Saelemaekers esterno destro ed Estupinan dall’altra parte, per affiancare il terzetto con Fofana, naturalmente in regia Modric e Rabiot nel cuore del gioco del Milan. Infine, davanti all’ormai recuperato Maignan i tre difensori rossoneri saranno Tomori, Gabbia e Pavlovic.

QUALCHE DUBBIO PER CONTE

Anche Antonio Conte deve decidere il centravanti nelle probabili formazioni Milan Napoli: Hojlund sembra favorito su Lucca come terminale del 4-1-4-1 partenopeo. Sono invece certi del posto Lobotka in cabina di regia e Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne e McTominay nel poker di lusso alle spalle della prima punta, chiunque sia. Qualche dilemma in più nella retroguardia: Meret è favorito su Milinkovic-Savic come portiere; in difesa capitan Di Lorenzo, Rrahmani è recuperato e se la gioca con Beukema per affiancare Juan Jesus, infine a sinistra completerà il reparto Spinazzola.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI: IL TABELLINO

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez. All. Allegri.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.