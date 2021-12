Probabili formazioni Milan Napoli/ Quote, due rose con parecchie assenze (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI: CHI GIOCA IL BIG MATCH?

Le probabili formazioni di Milan Napoli ci avvicinano al big match che conclude la 18^ giornata di Serie A 2021-2022: a San Siro si gioca alle ore 20:45 di domenica 19 dicembre, una partita dal gusto retrò ma ancora attuale nei piani alti della classifica, visto che si affrontano seconda e quarta. Sarebbe potuta essere una sfida tra le prime due, ma sabato scorso il Milan ha pareggiato a Udine facendosi scavalcare dall’Inter – lo stesso scenario si era verificato nella scorsa stagione, anche se più avanti – mentre il Napoli dopo le grandi vittorie iniziali ha calato il suo rendimento, rischia di uscire anche dalla zona Champions League e una settimana fa ha perso in casa contro l’Empoli.

Sarà quindi anche una partita votata al riscatto per entrambe, ma in ogni caso un grande incrocio: a San Siro il match sarà spettacolare a prescindere da tutto, e allora noi mentre aspettiamo che si scenda in campo possiamo iniziare a fare una rapida valutazione sulle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori, analizzando e scoprendo quali siano i calciatori che dovranno saltare la serata o che sono ancora in dubbio, e studiando i moduli di rossoneri e partenopei nell’analisi approfondita delle probabili formazioni di Milan Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha previsto per Milan Napoli ci forniscono le seguenti indicazioni: il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare una somma equivalente a 2,35 volte la giocata, il segno X che regola il pareggio porta in dote una vincita che corrisponde a 3,45 volte la somma messa sul piatto mentre con il segno 2, che identifica l’ipotesi del successo esterno, il valore diventerebbe di 3,00 volte l’importo che avrete investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI

GLI 11 DI PIOLI

Rosa ancora decimata per Stefano Pioli, che nelle probabili formazioni di Milan Napoli ha comunque le idee piuttosto chiare: in difesa Tomori e Alessio Romagnoli formeranno la coppia centrale a protezione di Maignan, a sinistra ci sarà Theo Hernandez mentre a destra ecco il primo punto di domanda, con Kalulu che è comunque favorito su Florenzi. Avremo poi una cerniera mediana con Kessié e Tonali, entrambi in vantaggio su Bennacer; Krunic invece dovrebbe nuovamente avanzare il suo raggio d’azione sulla trequarti, ma qui ecco il secondo dubbio dell’allenatore del Milan perché Junior Messias potrebbe prendersi la maglia da titolare, e dunque essere lui a iniziare il big match sulla corsia sinistra. In mezzo ci sarà comunque Brahim Diaz, così come a destra è sicura la maglia di Saelemaekers a meno che si decida di schierare Florenzi avanzato, per avere maggiore copertura; Ibrahimovic sarà la prima punta, questo anche perché Giroud non è sicurissimo di andare anche solo in panchina e Rebic sarà nuovamente costretto a osservare dalla tribuna.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Nelle probabili formazioni di Milan Napoli Luciano Spalletti rischia di perdere anche Mario Rui: sarebbe una tegola pesante, che il tecnico di Certaldo coprirebbe verosimilmente con Malcuit e non con lo spostamento di Juan Jesus a sinistra, perché Manolas ormai è fuori dal progetto e ha ricevuto l’ok dalla società per andare a trattare il ritorno in Grecia. In porta avremo Ospina, a destra Di Lorenzo mentre a completare la difesa sarà Rrahmani, con Koulibaly che come sappiamo è ancora ai box per infortunio; a stringere i denti e provare a esserci saranno invece Fabian Ruiz e Zielinski, ma entrambi dovrebbero al massimo accomodarsi in panchina e allora in mezzo al campo sarà Demme a giocare al fianco di Zambo Anguissa, rientro che in questo momento per il Napoli è assolutamente determinante. Sulla trequarti ritroviamo Lorenzo Insigne, poi giocherà Elmas come centrale e a destra è sempre vivo il ballottaggio tra Politano e Lozano, con l’ex Sassuolo e Inter che appare in vantaggio sul messicano; poi il centravanti, con Osimhen ancora fuori dai giochi sarà ovviamente Mertens a guidare l’attacco dei partenopei, l’ex di serata Petagna sarà eventualmente pronto a subentrare.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, A. Romagnoli, T. Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Messias; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Zambo Anguissa, Demme; Politano, Elmas, L. Insigne; Mertens. Allenatore: Luciano Spalletti



