PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI/ Quote: il duello Rafael Leao vs Kvaratskhelia

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI: IL DUELLO

Sarà forse banale, ma non ci possiamo sottrarre alla tentazione di mettere a confronto Khvicha Kvaratskhelia e Rafael Leao nelle probabili formazioni di Milan Napoli, a maggior ragione dopo la grande prestazione del portoghese al Maradona, dove abbiamo rivisto il miglior Rafael Leao. Una doppietta per un successo per 0-4 sul campo della capolista resta nella memoria, ma Leao ha avuto finora troppi alti e bassi in questa stagione, caratterizzata infatti da undici gol più dieci assist in 37 presenze ufficiali, numeri naturalmente buoni ma non da MVP della Serie A, come era stato proprio Rafael Leao al termine dello scorso campionato.

Dobbiamo però mettere in risalto il fatto che in questa stagione è senza dubbio Khvicha Kvaratskhelia l’uomo copertina dell’intero calcio italiano grazie a 14 gol più 16 assist in 32 presenze tra campionato e Champions League, per di più se il giocatore in questione è un classe 2001 al primo anno in Italia e arrivando dal calcio georgiano. Con il numero 77 il Napoli parte quasi sempre da 1-0, chissà se sarà così anche oggi e come risponderà invece Rafael Leao… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Leggiamo le probabili formazioni di Milan Napoli, perché naturalmente scoprire le ultime notizie circa le possibili scelte dei due allenatori Stefano Pioli e Luciano Spalletti è indispensabile nell’attesa sempre più breve verso la grande partita di stasera a San Siro per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Il sorteggio ha determinato questo derby che non è di facile lettura: il clamoroso colpo rossonero per 0-4 al Maradona di appena dieci giorni fa ci dice che i rossoneri di Stefano Pioli hanno tutte le capacità necessarie per provare a prendersi la semifinale, anche se il campionato naturalmente fornisce indicazioni assai diverse.

Il turno pasquale ha visto il Napoli tornare al successo a Lecce (anche se con una prestazione lontana dai migliori standard azzurri) e il Milan invece fermarsi contro l’Empoli, tornando a palesare le difficoltà già vissute in un sofferto mese di marzo. Il Milan sta faticando tantissimo ormai da circa un mese e mezzo, proprio con la clamorosa eccezione della grande impresa al Maradona. D’altronde, i precedenti più recenti sono sempre stati vinti dalla squadra in trasferta, chissà se questo sarà un vantaggio per il Napoli stasera. L’attesa certamente ha già raggiunto livelli spasmodici, allora senza ulteriori indugi andiamo a scoprire le ultime notizie sulle probabili formazioni di Milan Napoli…

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Milan Napoli. L’agenzia di scommesse Snai ritiene favoriti per la vittoria (anche se di pochissimo) gli ospiti partenopei, capolista in campionato: il segno 2 è infatti quotato a 2,65 per il successo del Napoli, mentre in caso di vittoria casalinga da parte del Milan ecco che la quotazione per il segno 1 è pari a 2,75. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello che sarà superiore rispetto agli altri due, infatti segnaliamo che il segno X è proposto a 3,25.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI

LE SCELTE DI PIOLI

Le probabili formazioni di Milan Napoli ci dicono che di recente Stefano Pioli è tornato al modulo dello scudetto, cioè il 4-2-3-1, dopo un periodo con la difesa a tre. Quanto ai titolari, naturalmente vedremo in porta Maignan; nella difesa a quattro dovremmo vedere capitan Calabria terzino destro, Kjaer e Tomori centrali (con la possibile alternativa Thiaw) e naturalmente Theo Hernandez a sinistra; poche sorprese anche nel cuore del centrocampo grazie alla coppia formata da Tonali e Bennacer; qualche incertezza in più potrebbe esserci sulla trequarti, dove proviamo ad indicare Brahim Diaz, Krunic (che potrebbe anche scambiarsi posizione con l’altro ex Empoli) e sicuramente Rafael Leao come favoriti per le maglie da titolari alle spalle del centravanti Giroud, partito dalla panchina contro l’Empoli come anche il portoghese.

LE MOSSE DI SPALLETTI

Sul fronte partenopeo delle probabili formazioni di Milan Napoli tiene invece banco il problema dell’attacco: Osimhen sta recuperando ma non è di certo al meglio e infine non è stato convocato, inoltre venerdì contro il Lecce si è fatto male Simeone, quindi ipotizziamo il tridente con Lozano ala destra (favorito su Politano), Raspadori nei panni del centravanti e Kvaratskhelia naturalmente a sinistra. Il modulo sarà come sempre il consolidato 4-3-3, negli altri reparti Luciano Spalletti ha molto meno problemi e dovrebbe quindi andare sul sicuro: Meret in porta; difesa a quattro con capitan Di Lorenzo a destra, Rrahmani e Kim centrali, Mario Rui come terzino sinistro, con Olivera però validissima alternativa; a centrocampo infine ecco il terzetto più classico con Zambo Anguissa, Lobotka in cabina di regia e Zielinski con compiti più offensivi a sostegno del tridente.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Diaz, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.











