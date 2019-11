Probabili formazioni Milan Napoli/ Quote, out Bennacer e Calhanoglu (Serie A)

Nell’analisi delle probabili formazioni di Milan Napoli parliamo di una delle grandi sfide nella 13^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020: a San Siro si gioca alle ore 18:00 di sabato 23 novembre, e questa partita ci riporta alla mente i meravigliosi duelli per lo scudetto che, purtroppo, sono ormai lontani nel tempo. Oggi la situazione è diversa: il Napoli del grande ex Carlo Ancelotti arriva da giorni turbolenti che potrebbero non essere ancora finiti, al netto delle tensioni tra giocatori e società la squadra si è persa per strada e ha pareggiato in casa contro il Genoa, prima della sosta, staccandosi dalle due di testa ma anche perdendo di vista il quarto posto, considerato l’obiettivo minimo. Potrebbe allora approfittarne il Milan, che nonostante il ko di Torino contro la Juventus ha destato buone sensazioni sul piano del gioco; resta però una classifica pesante quella dei rossoneri, obbligati a risalire la corrente per non peggiorarla ulteriormente. Andiamo allora a leggere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Giuseppe Meazza, studiando nel dettaglio le probabili formazioni di Milan Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Per scommettere su Milan Napoli avete a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: i partenopei sono favoriti dal pronostico avendo una quota di 2,25 volte la puntata sul segno 2, che identifica la loro vittoria. L’ipotesi del successo rossonero, per la quale dovrete giocare il segno 1, vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,10 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno X, per il pareggio, il guadagno sarebbe di 3,45 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI

I DUBBI DI PIOLI

In Milan Napoli Stefano Pioli ha problemi a centrocampo: Bennacer e Calhanoglu sono squalificati, quindi ci sarà un posto per Lucas Biglia in cabina di regia mentre le due mezzali potrebbero essere Paquetà e Krunic, con il bosniaco favorito su Kessie. Il posto di Calhanoglu è solitamente quello di esterno sinistro del tridente: qui allora se la giocano Bonaventura, che sembra destinato a tornare titolare, e Rafael Leao che con l’avvento del nuovo allenatore ha perso un po’ di spazio. Dall’altra parte ci sarà Suso, mentre Piatek non sembra avere rivali come centravanti; viva anche l’alternativa Rebic, mentre Castillejo è ai box come Musacchio, che infatti ancora una volta sarà sostituito da Duarte. Al centro della difesa comanda Alessio Romagnoli; a sinistra Théo Hernandez è uno degli insostituibili nel Milan di questa stagione, così come Gianluigi Donnarumma tra i pali. Il ruolo di terzino destro dovrebbe essere di Andrea Conti, in vantaggio nel testa a testa con Calabria.

LE SCELTE DI ANCELOTTI

In casa Napoli si è parlato del sempre più probabile ritorno al 4-3-3, modulo di riferimento dell’era Sarri: se Ancelotti dovesse confermare queste indiscrezioni, a pagare con la panchina dovrebbe essere Lozano che lascerebbe il posto ad un mediano in più. Quel centrocampista dovrebbe essere Elmas, pronto ad affiancare Fabian Ruiz che opererebbe in cabina di regia; Zielinski sarebbe il favorito naturale per completare la linea di mezzo, mentre a fare un passo avanti sarebbero Callejon e Lorenzo Insigne che accompagnerebbero Mertens, favorito come prima punta (sullo stesso Lozano, che resta comunque in corsa) anche perchè Milik è infortunato e Llorente non è al 100% della condizione. Il reparto che non cambierà sarà ovviamente la difesa: Ghoulam potrebbe tornare titolare ma a sinistra rimane favorito Mario Rui, a destra confermato Di Lorenzo mentre al centro dovrebbe esserci Manolas, che farà coppia con Koulibaly davanti al portiere Meret, che ha coronato il sogno di esordire nella nazionale maggiore.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; A. Conti, Duarte, Al. Romagnoli, T. Hernandez; Paquetà, Lucas Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Bonaventura

A disposizione: Reina, An. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Caldara, Ri. Rodriguez, Kessié, Borini, Rebic, Rafael Leao Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: Bennacer, Calhanoglu

Indisponibili: Musacchio, Castillejo

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Mertens, L. Insigne

A disposizione: Ospina, Karnezis, Hysaj, Tonelli, Ni. Maksimovic, Luperto, Ghoulam, Allan, Younes, Gaetano, Lozano, F. Llorente

Allenatore: Carlo Ancelotti

Squalificati: –

Indisponibili: Malcuit, Milik



