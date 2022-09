Probabili formazioni Milan Napoli/ Quote: Pobega ci spera (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Milan Napoli ci presentano una partita che non ha bisogno di presentazioni: la sfida di cartello della settima giornata di Serie A andrà in scena stasera allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Si affrontano due delle tre attuali capolista e naturalmente due delle più serie pretendenti allo scudetto, che l’anno scorso ci diedero una doppia vittoria in trasferta nei loro scontri. Il Milan di Stefano Pioli vuole invertire questo trend, arriva dalla vittoria in Champions League contro la Dinamo Zagabria mentre in campionato aveva vinto contro la Sampdoria sabato scorso: ora però arriva la partita più difficile.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI/ Diretta tv: i grandi assenti Leao e Osimhen

Il Napoli di Luciano Spalletti infatti sembra essere in questo momento la migliore squadra italiana: lo dimostra in campionato ma ancora di più in Champions League, dove ha travolto prima il Liverpool e poi anche i Rangers Glasgow, con un livello gioco che francamente nemmeno i campioni d’Italia stanno avendo in questo momento. Tutto questo premesso, è naturalmente di fondamentale importanza adesso scoprire tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni di Milan Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA/ Diretta tv: Abraham e Muriel riferimenti davanti

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Milan Napoli in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che ritiene favoriti i padroni di casa rossoneri: il segno 1 è infatti quotato a 2,15, mentre poi si sale a quota 3,50 sul segno X in caso di pareggio oppure a 3,40 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse il Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI

LE MOSSE DI PIOLI

Per Stefano Pioli nelle probabili formazioni di Milan Napoli ci sono problemi in attacco, perché la squalifica di Rafael Leao si aggiunge alle assenze già note. Ecco allora che potremmo vedere Messias e poi i due belgi De Ketelaere e Saelemaekers (dirottato a sinistra) sulla linea della trequarti alle spalle del centravanti Giroud. Molte meno sorprese invece negli altri reparti del modulo 4-2-3-1 rossonero: Maignan in porta; davanti a lui i quattro difensori Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez da destra a sinistra; certezze anche in mediana, con Tonali e Bennacer titolari in coppia, anche se Pobega si sta ritagliando spazio e potrebbe essere la mossa a sorpresa di Pioli.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA JUVENTUS/ Diretta tv: Dany Mota è il... quasi ex

LE SCELTE DI SPALLETTI

Anche Luciano Spalletti ha da sciogliere nodi in attacco per le probabili formazioni di Milan Napoli, anche se in questo caso sono “problemi” di abbondanza: Politano sembra essere favorito su Lozano a destra e Raspadori potrebbe esserlo su Simeone come prima punta in assenza di Osimhen nel tridente del 4-3-3, che sarà completato da Kvaratskhelia a sinistra. Anche per i partenopei sembrano invece esserci meno dubbi negli altri reparti: Meret in porta; nella difesa a quattro Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui (oppure Olivera); infine a centrocampo Zambo Anguissa, Lobotka e Zielinski, anche se c’è pure Elmas in lizza per una maglia da titolare nella mediana.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Saelemaekers; Giroud. All. Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Z. Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA