Probabili formazioni Milan Napoli/ Quote, spazio per Rrahmani da titolare?

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI MILAN: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Milan Napoli, big match della 27^ giornata della Serie A, che pure andrà in scena a San Siro solo questa sera, alle ore 20.45. Siamo infatti ben curiosi di scoprire le mosse di Pioli come di Gattuso per questo grande incontro, che pure è occasione che i due allenatori non possono farsi mancare. Pur vivendo momenti diversi, per i due club vincere oggi è l’unica cosa che conta: peccato che sia il Diavolo che la squadra campana non sia certo al top della condizione e sono diversi gli assenti che ancora si contano nei due spogliatoi.

Pioli ad esempio non ha ancora recuperato Zlatan Ibrahimovic e Bennacer e Gattuso solo pochi giorni fa ha perso Gholuam per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Non saranno dunque sempre scelte scontate le loro per le probabili formazioni di Milan e Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ sfida di difficile lettura quella che ci attende oggi a San Siro: il portale di scommesse Snai pure appare molto indeciso nell’assegnare un pronostico netto. Se guardiamo le quote per l’1×2 vediamo che il successo del Milan vale 2.65 la posta in palio, mentre la vittoria del Napoli è stata data appena a 2.70: per il pareggio ecco la valutazione di 3.20.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI

LE MOSSE DI PIOLI

Accennato al buon numero di assenti con cui Pioli dovrà fare i conti anche nella 27^ giornata della serie A, ecco che per il diavolo si va comunque alla riconferma del classico 4-2-3-1 come modulo di partenza. In attacco dovrebbe dunque essere spazio per Leao in prima punta (pur con Rebic chiamato in panchina), mentre saranno Saelemaekers e Castilleo ad agire sull’esterno dal primo minuto: sulla trequarti, con Calhanoglu in forte dubbio potrebbe essere posto per uno tra Krunic e Brahim Diaz. A centrocampo non esitiamo poi ad assegnare le maglie da titolari a Kessie e Tonali, mentre è in difesa che ci accendono altri ballottaggi. Di fatto alla vigilia del match paiono certe solo le maglie di Kjaer e Theo Hernandez: al centro infatti è duello tra Romagnoli e Dalot per la titolarità come pure in corsia, uno stanco Calabria potrebbe lasciare posto a Kalulu.

LE SCELTE DI GATTUSO

Speculare 4-2-3-1 per gli azzurri nelle probabili formazioni di Milan Napoli, dove pure in attacco scalpita per un ruolo da titolare Victor Osimhen: per il bomber potrebbe comunque essere troppo presto e in prima punta oggi vedremo dal primo minuto Dries Mertens, con Politano e Insigne (autore di una doppietta col Bologna solo pochi giorni fa) al suo fianco. Fissato Zielinski sulla linea delle trequarti, a centrocampo dovrebbe essere nuova maglia da titolare per Fabian Ruiz e Demme, ma già quest’ultimo rimane in dubbio con Bakayoko. Gran punti di domanda poi in difesa dove sono confermati dal primo minuto solo Di Lorenzo e Koulibaly: al centro del reparto è lotta tra Rrahmani e Manolas (con il numero 33 che ha ben fatto coi felsinei), mentre in corsia è dubbio tra Mario Rui e Hysaj.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma: Calabria, Kjaer, Romagnoli, T Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, B Diaz, Saelemaekers; Leao All. Pioli

NAPOLI (4-2-3-1) Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; F Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens All. Gattuso



