Probabili formazioni Milan Parma/ Diretta tv: spazio per Rafael Leao? (Serie A)

Milan Parma si gioca domani sera alle ore 19.30, quando le due formazioni scenderanno in campo al Meazza di San Siro per la partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A. Possiamo notare che Milan e Parma sono entrambe reduci da un pareggio per 2-2 domenica. I rossoneri di Stefano Pioli confermano di vivere un ottimo periodo essendo usciti indenni dalla trasferta di Napoli, anche se resta per ora uno scomodo settimo posto, che vorrebbe dire preliminari di Europa League. I sogni europei sono invece destinati a rimanere tali per gli emiliani di Roberto D’Aversa, ripartiti troppo piano dopo il lockdown, anche se la gran rimonta contro il Bologna ha certamente ridato entusiasmo ai ducali. Tutto questo premesso, possiamo ora analizzare più nel dettaglio le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Milan Parma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Milan Parma in diretta tv sarà una esclusiva riservata agli abbonati alla piattaforma satellitare Sky, che avranno di conseguenza a disposizione pure la diretta streaming video che sarà loro garantita tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go, se domani sera non potessero mettersi davanti a un televisore.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN PARMA

LE SCELTE DI PIOLI

Le probabili formazioni di Milan Parma, partita speciale per il parmense Stefano Pioli, vedono per i rossoneri l’assenza per squalifica di Saelemaekers. Paquetà potrebbe prenderne il posto, ma sarebbe anche possibile vedere Bonaventura a destra, con Calhanoglu in posizione centrale e Rebic sulla sinistra, nel 4-2-3-1 alle spalle di Ibrahimovic prima punta. C’è però anche Rafael Leao, che potrebbe mandare uno dei tre sulla trequarti in panchina per turnover; per lo stesso motivo in difesa Calabria potrebbe prendere il posto di Conti a destra, mentre davanti a Donnarumma ci saranno come centrali ancora una volta Kjaer e Romagnoli ed infine come terzino sinistro agirà Theo Hernandez. Infine la coppia mediana sarà formata nuovamente da Kessie e Bennacer, che in queste intense settimane non conoscono la parola riposo.

LE MOSSE DI D’AVERSA

Nelle probabili formazioni di Milan Parma, mister Roberto D’Aversa dovrà stare attento ai tanti diffidati, ma ha ritrovato Inglese: l’attaccante dopo il rientro con gol sogna una maglia da titolare, vedremo però se l’allenatore se la sentirà di buttarlo già nella mischia dal primo minuto. Cornelius non è al top, dunque potremmo vedere Kulusevski “falso 9” mandando Gervinho a destra e Kucka, ex della partita, a fare l’esterno sinistro del tridente offensivo. In mediana il Parma dovrebbe avere in cabina di regia Scozzarella, con Hernani e Kurtic mezzali; possibile anche l’impiego di Kucka, se non verrà avanzato in attacco. In difesa il ballottaggio è tra Darmian e Laurini per la maglia di terzino destro, a sinistra giocherà invece senza dubbi Gagliolo così come è confermata la classica coppia centrale a protezione del portiere Sepe, composta ancora una volta da Iacoponi e Bruno Alves.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Bonaventura, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.

Squalificati: Saelemaekers.

Indisponibili: Duarte, Musacchio, Castillejo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Gervinho, Kulusevski, Kucka. All. D’Aversa.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA