Probabili formazioni Milan Parma/ Diretta tv, tornano i titolari rossoneri (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN PARMA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Spazio alle mosse di Pioli come di Liverani per le probabili formazioni di Milan Parma, match della 11^ giornata della Serie A che pure si accenderà solo domani sera alle ore 20.45 tra le mura dello stadio San Siro. I rossoneri sono impazienti di dare seguito alla loro cavalcata un vetta alla classifica della serie A: per farlo dovremo mettere in cascina i tre punti messi in palio solo domani sera e dunque superare un avversario comunque tosto come sono i ducali. Naturale allora che dopo aver concesso riposo nell’ultima di Europa League, domani Pioli utilizzerà solo i titolari più in forma: farà lo stesso il collega in gialloblù, pure impaziente di riscattare il pareggio a reti bianche rimediato solo pochi giorni fa contro il Benevento. Andiamo allora a controllare da vicino le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Milan Parma.

MILAN PARMA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Parma sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, i quali avranno di conseguenza la possibilità di seguire la partita di Serie A anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go, come è prassi ormai per le sette partite di ogni giornata di Serie A trasmesse su Sky.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN PARMA

LE MOSSE DI PIOLI

Dopo aver dato spazio alle giovani leve nell’ultima di Europa League contro lo Sparta Praga, per il campionato Pioli riporterà in campo i soliti titolari, ovviamente schierati con il consueto 4-2-3-1. Domani sera allora rivedremo dal primo minuto Gigio Donnaruma tra i pali (anche se gioie il voce Tatarusanu non ha demeritato), con davanti al numero 99 romagnoli e Gabbia: Theo Hernandez e Calabria saranno le prime scelte in corsia. Sarà poi spazio dal primo minuto in mediana per Kessie e Bennacer: se però il francoalgerino non se la sentirà ecco Tonali pronto dal primo minuto. In avanti rimane forte il dubbio di avere Zlatan Ibrahimovic dal primo minuto: se lo svedese darà forfait, si farà trovare pronto Ante Rebic nel ruolo di prima punta, con Brahim Diaz e Saelemaekers usati come esterni do reparto (anche se alternative non mancano), con Calhanoglu sulla tre quarti.

LE SCELTE DI LIVERANI

Per le probabili formazioni di Milan Parma, Liverani invece dovrebbe confermare il 4-3-2-1 come modulo, pur con molto accortezze: la lista degli indisponibili alla vigilia della partita è davvero lunga. Pure domani sera dovremmo rivedere dal primo minuto Cornelius e Gervinho, sostenuti da Karamoh sull’esterno del reparto, ma occhio a Brunetta, sempre pronto dalla panchina, per la mediana rimane dubbia la disponibilità di Kucka, fermato da un problema alla coscia: se lo slovacco non dovesse recuperare sarà Scozzarella a fare compagnia dal primo minuto a Hernani se a Kurtic. Saranno però ballottaggi aperti nel reparto arretrato del Parma, posto davanti al numero 1 Sepe: al momento paiono favoriti per la maglia da titolare Bruno Alves e Osorio al centro, con Busi e Iacoponi chiamati sull’esterno, ma rimangono a disposizione Gagliolo, Valenti e Balogh.

IL TABELLINO

MILAN: G Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Gabbia, T Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, B Diaz; Rebic. All. Stefano Pioli

PARMA (4-3-2-1): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Iacoponi; Scozzarella, Hernani, Kurtic; Karamoh, Gervinho; Cornelius All. Fabio Liverani



© RIPRODUZIONE RISERVATA