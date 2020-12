Probabili formazioni Milan Parma/ Quote, Kucka ancora in dubbio (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN PARMA: CHI A SAN SIRO?

Siamo impazienti di conoscere le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Milan Parma, big match atteso solo questa sera alle ore 20.45 tra le mura dello stadio San Siro di Milano, che pure chiuderà il quadro della 11^ giornata di Serie A. Nell’ultimo slot del turno dunque il Diavolo è chiamato a confermarsi in vetta alla classifica della Serie A, ai danni chiaramente del Parma di Liverani, che pur non pare meno motivato a raggiungere i tre punti oggi. I ducali, dopo pure il pareggio a reti bianche ottenuto con il Benevento pochi giorni fa, hanno voglia di conseguire un nuovo risultato positivo, che gli permetta di allontani il prima possibile dalla zona rossa della graduatoria. L’impresa, contro il Diavolo (galvanizzato per aver chiuso da testa di serie i gironi di Europa League solo in settimana) comunque non si annuncia facile. A poche ore dal fischio d’inizio andiamo ancora una volta ad analizzare le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Milan Parma.

QUOTE E PRONOSTICO

Considerato l’eccellente stato di forma dei rossoneri, è inevitabile che il favore del pronostico vada a loro. Alla vigilia il portale di scommesse Eurobet, per l’1×2 della partita ha dato a 1.30 il successo del Milan, contro il più alto 9.50 per la vittoria del Parma: il pareggio è stato valutato a 5.65.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN PARMA

LE MOSSE DI PIOLI

Benché l’11 schierato in settimana contro lo Sparta Praga ci abbia fatto divertire, pure per l’11^ giornata di Serie A, Pioli dovrebbe tornare in campo con i soliti titolari, sempre schierati nel classico 4-2-3-1. Ecco che allora oggi a San Siro rivedremo Gigio Donnarumma tra i pali, come pure capitan Romagnoli in coppia con Gabbia al centro del reparto difensivo (Kjaer è infortunato): Theo Hernandez e Calabria saranno le prime scelte per le corsie esterne. In avanti rimane indispensabile Franck Kessie, anche se l’ivoriano deve fare attenzione essendo diffidato: con lui in campo spazio a uno tra l’acciaccato Bennacer e Sandro Tonali. Nel reparto offensivo del Diavolo infine sono possibili oggi diverse soluzioni, anche se Zlatan Ibrahimovic non dovesse andare oltre la panchina. In caso di out dello svedese infatti Ante Rebic si collocherebbe in prima punta, lasciando a Saelemaekers e Brahim Diaz il ruolo di esterno di reparto, con Calhanolgu trequartista. Non sono però da escludere variazioni, con Hauge, Leao e Castillejo a disposizione dalla panchina.

LE SCELTE DI LIVERANI

Per affrontare il colosso rossonero, Liverani dovrebbe affidarsi al consolidato 4-3-1-2, dove pure anche alla vigilia del fischio d’inizio, sono possibili alcuni ballottaggi. Già a centrocampo infatti il tecnico non è sicuro di poter avere a disposizione Kucka dal primo minuto: in caso di forfait dell’ex del match si farà avanti Scozzarella per fare compagnia a Hernani e Kurtic. In difesa invece è ballottaggio aperto nel corridoio sinistro tra il rientrante Gagliolo e Iacoponi: non dubitano invece della propria maglia i centrali Bruno Alves e Osorio, con Busi che verrà confermato sulla destra del reparto arretrato. In attacco per fortuna Liverani non ha grandi problemi nel consegnare le maglie da titolari: Gervinho, Karamoh e Cornelius non mancheranno a San Siro.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; T Hernandez, Romagnoli, Gabbia, Calabria: Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, B Diaz; A Rebic All. Pioli

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Busi, Osorio, B. Alves, Gagliolo; Hernani, Scorrazuella, Kurtic; Karamoh; Gervinho, Cornelius All. Liverani



