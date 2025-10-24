Probabili formazioni Milan Pisa, le quote e le ultime notizie su moduli e titolari per la partita di Serie A, oggi venerdì 24 ottobre 2025

PROBABILI FORMAZIONI MILAN PISA: GILARDINO SFIDA ALLEGRI A SAN SIRO

L’occasione sulla carta è ghiotta per la capolista, le probabili formazioni Milan Pisa ci accompagnano alla partita che stasera, venerdì 24 ottobre 2025, aprirà a San Siro una nuova giornata di Serie A con i rossoneri ai vertici della classifica che ospitano il Pisa fanalino di coda con già 13 punti di differenza.

Sicuramente potrebbe essere avvincente l’incrocio in panchina: per il livornese Max Allegri sarà una sorta di derby personale, partita del cuore invece per il grande ex Alberto Gilardino, che adesso è l’allenatore del Pisa e deve cercare punti per l’obiettivo della salvezza, per la quale i nerazzurri dovranno faticare tanto.

Seconda partita consecutiva al Meazza contro una toscana per il Milan, che domenica ha vinto contro la Fiorentina in verità anche con una certa dose di fortuna sotto forma di rigore molto generoso, il bilancio è comunque finora ottimo e quindi l’obiettivo è di proseguire su questa strada, sfruttando un calendario molto meno fitto rispetto alle rivali scudetto.

Il Pisa invece arriva dal pareggio contro il Verona, che se non altro ha consentito di muovere la classifica, però i nerazzurri toscani non segnano da tre partite e finora non hanno mai vinto in campionato. Inutile dire che per gli ospiti un altro pareggio andrebbe benissimo, ma ora scopriamo le mosse dei due allenatori nelle probabili formazioni Milan Pisa…

PRONOSTICO E QUOTE

Nel frattempo notiamo che le quote Snai per il pronostico su Milan Pisa sono indiscutibilmente a senso unico: il segno 1 è indicato infatti a 1,28, per i coraggiosi ci può essere il pareggio a 5,75 ed infine un colpo del Pisa al Meazza varrebbe addirittura 9,75 volte la giocata.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN PISA

ALLEGRI CONTA I DISPONIBILI

Nelle probabili formazioni Milan Pisa bisogna sempre fare i conti con le assenze tra i rossoneri, Max Allegri ad esempio non avrà sicuramente Pulisic e Rabiot, mentre altri sono acciaccati e potrebbe esserci prudenza. Tutto questo considerato, nel modulo 3-5-2 potrebbero giocare dal primo minuto Maignan e davanti a lui Tomori, Gabbia e Pavlovic; sulla fascia destra spazio per Saelemaekers, con il giovane Bartesaghi dall’altra parte. In mezzo invece dovrebbero agire Fofana, il faro Modric e Ricci; infine davanti puntiamo sulla coppia Gimenez-Leao. Il messicano potrebbero però partire dalla panchina con l’avanzamento di Saelemaekers, in quel caso l’esterno destro di centrocampo sarebbe Athekame.

GILARDINO HA UN DUBBIO

Idee abbastanza chiare per Alberto Gilardino nelle probabili formazioni Milan Pisa, con uno speculare modulo 3-5-2 ma fatalmente qualità diversa rispetto al Diavolo. Davanti al portiere Semper largo alla difesa a tre con Canestrelli, Albiol (qualche speranza per Bonfanti) e Caracciolo; a centrocampo dovrebbe essere tutto chiaro per i nerazzurri toscani con Tourè, Akinsanmiro, Aebischer, Marin e Leris da destra a sinistra nelle scelte di mister Gilardino; davanti c’è invece l’unico vero ballottaggio, con Moreo che si gioca la maglia con Tramoni per affiancare la prima punta Nzola.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN PISA: IL TABELLINO

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri.

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo; Tourè, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Leris; Moreo, Nzola. All. Gilardino.