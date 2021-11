Probabili formazioni Milan Porto/ Quote: Giroud al posto di Ibrahimovic?

PROBABILI FORMAZIONI MILAN PORTO: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Le probabili formazioni di Milan Porto ci accompagnano verso la partita di stasera, che alle ore 18.45 avrà il sapore dell’ultima spiaggia per i rossoneri nella quarta giornata del girone B di Champions League. Due settimane fa la sconfitta per 1-0 in Portogallo ha lasciato il Milan di Stefano Pioli ancora fermo a zero dopo tre partite, di conseguenza stasera anche un pareggio servirebbe a poco e la vittoria è necessaria se si vuole dare un senso al ritorno in Champions League dopo otto anni.

Per il Milan è un autunno paradossale, perché in campionato invece va tutto bene, come ha confermato anche la vittoria ottenuta domenica sera sul campo della Roma. Incombe il derby di domenica sera, ma la tradizione europea del Milan impone come minimo di salvare l’onore e tenere ancora accesa la speranza di fare bene anche in Champions League. Tutto questo premesso, andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni di Milan Porto a poche ore dalla partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico di Milan Porto in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I rossoneri partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,00, poi si sale a quota 3,45 in caso di pareggio per il segno X. Infine, il segno 2 varrà 3,70 volte la posta in palio in caso di vittoria esterna del Porto.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN PORTO

LE SCELTE DI PIOLI

Nelle probabili formazioni di Milan Porto, ecco che Stefano Pioli dovrebbe fare solo pochissimi cambiamenti rispetto alla squadra vittoriosa domenica sera all’Olimpico. In particolare, nel modulo 4-2-3-1 dovrebbe restare tutto identico in difesa, con Tatarusanu in porta e davanti a lui la destra a sinistra la linea a quattro formata da Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez, che sarà squalificato nel derby.

A centrocampo sarà confermato Kessie, ma al suo fianco nella coppia che governa la mediana rossonera tornerà titolare Tonali, in campo solo nel finale a Roma. Sulla trequarti ecco Saelemaekers a destra e Rafael Leao a sinistra, ma la novità potrebbe essere il ritorno dal primo minuto di Brahim Diaz come trequartista centrale alle spalle del centravanti, ruolo che stavolta dovrebbe toccare a Giroud nell’alternanza con Ibrahimovic.

LE MOSSE DI CONCEICAO

Per quanto riguarda gli ospiti portoghesi, ecco che nelle probabili formazioni di Milan Porto l’allenatore Sergio Conceicao (che sentirà aria di derby a San Siro) dovrebbe affidarsi al modulo 4-4-2 alla ricerca del bis della vittoria in casa di due settimane fa. In porta ci sarà Diogo Costa; davanti a lui nella difesa a quattro i titolari dovrebbero essere Joao Mario a destra, i centrali Pepe e Mbemba ed infine a sinistra Sanusi.

Altra linea a quattro anche a centrocampo per il Porto, in questo caso i titolari da destra a sinistra dovrebbero essere Otavio, Sergio Oliveira, Uribe e Luís Díaz. Infine, ecco che i due favoriti per le maglie da titolare nell’attacco lusitano a San Siro dovrebbero essere Martinez e Taremi.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Sanusi; Otavio, Sergio Oliveira, Uribe, Luís Díaz; Martinez, Taremi. All. Conceicao.



