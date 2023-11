Probabili formazioni Milan PSG/ Diretta tv: Pioli deve insistere (Champions League, 6 novembre 2023)

Le probabili formazioni di Milan PSG ci accompagnano verso la grande partita che domani allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro si giocherà per la quarta giornata di Champions League nel girone F. Per il Milan di mister Stefano Pioli purtroppo c’è già aria di ultima spiaggia: non avere ancora segnato nemmeno un gol in tre partite pesa come un macigno, anche se le prime due sono state pareggi per 0-0 che tengono almeno accesa la speranza. Diciamo allora che sarà come minimo necessario ottenere almeno un terzo pareggio, ma naturalmente l’obiettivo è una vittoria che rilancerebbe le ambizioni rossonere e darebbe anche una enorme spinta psicologica.

Dall’altra parte, il Paris Saint Germain cerca invece naturalmente il bis della vittoria di due settimane fa, un perentorio 3-0 che ha restituito il comando della classifica al PSG dopo la batosta di Newcastle: un altro successo varrebbe per i francesi un’ipoteca serissima sulla qualificazione per gli ottavi, ma con la consapevolezza che un risultato negativo rimetterebbe tutto pesantemente in discussione anche per l’attuale capolista di questo gruppo così intricato. Tutto questo premesso per presentare la partita e la sua fondamentale importanza, andiamo adesso a scoprire tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Milan PSG.

DIRETTA MILAN PSG STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Milan PSG sarà garantita anche in chiaro per tutti su Canale 5, possibilità che si aggiunge naturalmente alla trasmissione sui canali di Sky Sport per gli abbonati alla televisione satellitare, pure la diretta streaming video avrà dunque una possibilità in più, oltre a quelle garantite da Sky Go, Mediaset Infinity e Now TV ai rispettivi abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN PSG

LE SCELTE DI PIOLI

Mister Stefano Pioli per le probabili formazioni di Milan PSG deve insistere sui giocatori sani, chiamati a moltiplicare gli sforzi in questo periodo complicato per i rossoneri anche in termini di assenze. Scegliamo come al solito il modulo 4-3-3, nel quale soprattutto in difesa le opzioni sono poche e quindi largo senza indugi in porta a Maignan e davanti a lui alla retroguardia a quattro formata da Calabria, Thiaw, Tomori e naturalmente Theo Hernandez, nel duello con il fratello Lucas; a centrocampo ecco almeno la possibile opzione di Loftus-Cheek, in ballottaggio con Musah per affiancare Krunic (o Adli) e Reijnders; infine non ci attendiamo sorprese nel tridente d’attacco, che vedrà il prezioso ritorno di Pulisic titolare a destra, Giroud come centravanti e Rafael Leao naturalmente a sinistra, con ben tre francesi quindi titolari.

LE MOSSE DI LUIS ENRIQUE

Le probabili formazioni di PSG Milan, per quanto riguarda invece gli ospiti francesi, dovrebbero offrirci un modulo 4-3-3 con meno patemi d’animo per Luis Enrique, che schiererà il grande ex Donnarumma naturalmente fra i pali; in difesa invece ecco tre ex della nostra Serie A quali i “nerazzurri” Hakimi e Skriniar che sentiranno aria di derby più Marquinhos, mentre Lucas Hernandez vivrà la sfida con il fratello Theo, oltre a completare la retroguardia; il centrocampo è molto cambiato rispetto agli anni precedenti, indichiamo Zaire-Emery, Ugarte e Vitinha; anche l’attacco ha perso qualche stella, ma resta eccellente grazie al tridente che dovrebbe essere formato da Dembelé, Ramos e naturalmente Mbappé, ormai star indiscussa del Paris Saint Germain attuale, senza dimenticare alternative di lusso quali Lee e Kolo Muani.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN PSG: IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, L. Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembelé, Ramos, Mbappé. All. Luis Enrique.











