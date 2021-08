Probabili formazioni Milan Real Madrid/ Giroud confermato punta centrale (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN REAL MADRID

Le probabili formazioni di Milan Real Madrid ci permettono di studiare quali potranno essere le scelte dei due allenatori per l’amichevole in programma questo pomeriggio al al Wörthersee Stadium di Klagenfurt, in Austria, dalle ore 18.30 italiane. I rossoneri sfideranno i Blancos del grande ex Carlo Ancelotti in una partita con in palio l’AthletesVersus Cup che permetterà al tecnico Stefano Pioli di saggiare ulteriormente la preparazione dei suoi soprattutto in vista del ritorno in Champions League per la stagione che sta per cominciare. Ricordiamo che questa è la terza amichevole che il Milan giocherà nel suo European Summer Tour 2021 dopo aver già affrontato il Nizza ed il Valencia in attesa degli impegni ufficiali che cominceranno lunedì 23 agosto in trasferta contro la Sampdoria di mister D’Aversa allo Stadio Luigi Ferraris di Marassi.

MILAN REAL MADRID, CHI SCENDE IN CAMPO PER L’AMICHEVOLE?

Nelle probabili formazioni di Milan Real Madrid possiamo vedere come il mister Stefano Pioli voglia ancora una volta puntare su un 4-2-3-1 con il francese Olivier Giroud, arrivato dal Chelsea durante il calciomercato estivo, unica punta davanti ai tre trequartisti Saelemaekres, Brahim Diaz e Rebic. In mediana i rossoneri potranno contare sull’apporto di Tonali e Pobega mentre a difesa della porta di Maignan ci saranno Calabria, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez per un schieramento che sa molto di undici titolare in attesa magari di Franck Kessie, che sta portando avanti la sua preparazione dopo aver anche disputato le Olimpiadi con la sua Costa D’Avorio.

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Gli spagnoli di mister Ancelotti per l’amichevole Milan Real Madrid secondo le probabili formazioni dovrebbero invece presentare con un 4-3-3 in cui a centrocampo Valverde, Modric ed Isco, accostato al Milan coi dirigenti rossoneri che magari proveranno a cogliere l’occasione per sondare il terreno pure per qualche altro affare di calciomercato, supporteranno il trio offensivo formato da Vazquez, Benzema e Rodrygo. In porta ci sarà il belga Courtois con Nacho, Varane, Alaba e Marcelo a proteggerlo. Reduci dall’amichevole persa contro i Rangers di Glasgow per 2 a 1 con gli scozzesi capaci di rimontare il gol di Rodrygo grazie alle reti di Sakala ed Itten senza dimenticare il cartellino rosso mostrato nei confronti di Nacho Fernandez, le Merengues cercano riscatto in attesa di iniziare la Liga spagnola il prossimo 14 di agosto quando saranno impegnati sul campo dell’Alaves.

MILAN REAL MADRID: LE FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Pobega; Saelemaekers, B. Diaz, Rebic; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Nacho, Varane, Alaba, Marcelo; Valverde, Modric, Isco; L. Vazquez, Benzema, Rodrygo. Allenatore: Carlo Ancelotti.



