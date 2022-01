Probabili formazioni Milan Roma/ Diretta tv: chi farà la prima punta?

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Milan Roma ci ricordano che domani riparte il campionato di Serie A e che San Siro ospiterà subito un big-match da non perdere, tra il Milan di Stefano Pioli all’inseguimento del primato e la Roma di José Mourinho (aria di derby) che vuole rilanciarsi nell’inseguimento al quarto posto. Purtroppo ci saranno diverse assenze, che in questo periodo sono inevitabili per vari motivi, ma sicuramente Milan Roma sarà comunque imperdibile.

I rossoneri prima di Natale avevano vinto una bella partita ad Empoli, ma le ultime settimane non erano state globalmente molto felici, di conseguenza per il Milan sarebbe fondamentale ripartire con il piede giusto vincendo un big-match. La Roma invece aveva pareggiato in casa contro la Sampdoria, frenando subito dopo il colpaccio a Bergamo che aveva acceso i sogni: il Meazza li può rilanciare? Staremo a vedere, intanto scopriamo le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Milan Roma.

DIRETTA MILAN ROMA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Milan Roma sarà visibile in diretta tv su televisori dotati di connessione alla rete Internet, dal momento che questa sarà una delle sette partite della giornata di Serie A trasmesse in diretta streaming video in esclusiva sulla piattaforma DAZN, che detiene i diritti per l’intero campionato di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA

LE SCELTE DI PIOLI

Nelle probabili formazioni di Milan Roma il problema principale per Stefano Pioli si chiama Coppa d’Africa, competizione che priva i rossoneri di Kessie, Bennacer e Ballo-Touré, che saranno di conseguenza gli assenti di spicco al pari di Kjaer, per il quale d’altronde la stagione è già finita, davvero troppo presto. Spicca allora il ballottaggio fra Giroud e Ibrahimovic per il ruolo di centravanti nel 4-2-3-1, sarà importante dosare le forze di questi due veterani.

Immaginando le probabili formazioni di Milan Roma si annuncia anomala la linea della trequarti alle spalle della prima punta, perché dal primo minuto dovrebbero giocare da destra a sinistra Messias, Brahim Diaz e Saelemaekers (che cambia fascia), poi ecco in mediana Tonali e Krunic (le assenze africane si fanno sentire) mentre in difesa non ci dovrebbero essere scossoni ed ecco dunque davanti al portiere Maignan la retroguardia a quattro con Florenzi, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez.

LE MOSSE DI MOURINHO

Sul fronte giallorosso, ecco che le probabili formazioni di Milan Roma vedono José Mourinho orientato a scegliere un modulo 3-4-2-1, anche in questo caso tenendo conto delle assenze tra infortuni, Covid e Coppa d’Africa, che per la Lupa significa non avere a disposizione Diawara e Darboe. In porta ecco naturalmente Rui Patricio, davanti a lui la difesa a tre con Mancini, Smalling e Ibanez.

A centrocampo il solito Karsdorp a destra, Cristante e Veretout coppia centrale e Vina a sinistra; potrebbe anche scalare Mkhitaryan per dare vita a un 3-5-2, altrimenti l’armeno giocherà sulla trequarti andando in questo caso a completare un reparto offensivo per il resto formato da Zaniolo e Abraham, naturalmente prima punta dell’attacco della Roma a San Siro.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI MILAN-ROMA

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Diaz, Saelemaekers; Giroud. All. Pioli.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Vina; Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho.

