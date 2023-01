Probabili formazioni Milan Roma/ Diretta tv: Pioli con la coperta corta (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Le probabili formazioni di Milan Roma ci conducono a parlare del big match che si gioca alle ore 20:45 di domenica 8 gennaio: siamo nella 17^ giornata di Serie A 2022-2023 e le due squadre sono reduci da vittorie. Sogna il Milan, che battendo la Salernitana all’Arechi ha anche approfittato della prima sconfitta del Napoli, tornando a -5: certo ripetere lo scudetto del 2022 non è ancora immediato, ma la prima dell’anno solare ha portato grande speranza e ora Stefano Pioli sa di essere davanti a una partita che potrebbe dare la svolta psicologica giusta.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA INTER/ Diretta tv: Calhanoglu ancora regista?

José Mourinho però insegue un posto nella prossima Champions League e ci crede: abituato a confrontarsi con San Siro, arriva dal successo contro il Bologna firmato da un rigore ma ha ritrovato quasi tutti i suoi protagonisti, dunque è pronto a dare battaglia. Sarà davvero interessante scoprire cosa succederà sul terreno di gioco, ma prima dobbiamo fare la nostra consueta valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori per questo big match: prendiamoci dunque del tempo per analizzare nel dettaglio le probabili formazioni di Milan Roma.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS UDINESE/ Diretta tv: è la volta buona per Chiesa?

DIRETTA MILAN ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Roma non sarà disponibile, se non su DAZN: la partita infatti non è tra quelle trasmesse sulla televisione satellitare nella 17^ giornata di Serie A, dunque rimane la sola opzione della piattaforma che ha acquisito i diritti per l’intero campionato di calcio. Ricordiamo però che i clienti Sky potranno attivare il canale Zona DAZN, al numero 214 del loro decoder, a patto ovviamente di essere abbonati anche al portale di cui sopra; l’alternativa rimane la visione in diretta streaming video, e dunque con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone o una smart tv dotata di connessione a internet.

Probabili formazioni Serie A/ Dubbi e scelte degli allenatori, 17^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA

LE SCELTE DI PIOLI

È ancora piena emergenza per Stefano Pioli in Milan Roma: in attacco di fatto il solo disponibile è Giroud, che tra l’altro deve tirare la carretta dopo aver raggiunto la finale dei Mondiali ma vi è appunto costretto, visto che oltre a Ibrahimovic e Origi si è fermato anche Rebic. Dunque il francese sarà il centravanti, con Saelemaekers e Brahim Diaz che alle sue spalle sono favoriti su Messias e De Ketelaere; a sinistra scontata la presenza di Rafael Leao, così come a centrocampo ci sono pochi dubbi sul fatto che il tandem sarà composto da Tonali, in gol contro la Salernitana, e Bennacer. Per quanto riguarda la difesa, oltre al forfait scontato di Florenzi e Ballo-Touré si registra la possibile indisponibilità di Kjaer, che è ex della partita e già mercoledì è rimasto a Milanello: con il danese out, sarebbe chiaramente riproposta la coppia centrale con Kalulu e Tomori, quest’ultimo deluso dalla mancata convocazione ai Mondiali. In porta, senza Maignan, Tatarusanu rimane favorito su Mirante (altro ex), a destra giocherà Calabria (ma attenzione a Dest) mentre sull’altro versante avremo regolarmente Theo Hernandez.

GLI 11 DI MOURINHO

Per Milan Roma invece Mourinho ha come detto l’intera rosa a disposizione, se si eccettuano i lungodegenti Wijnaldum e Darboe: a San Siro lo Special One potrebbe tornare a giocare con un centravanti di ruolo, questo vorrebbe dire 3-4-2-1 con Abraham in vantaggio su Belotti per guidare il reparto offensivo della Roma. Il sacrificato sarebbe il giovane Tahirovic, lanciato titolare mercoledì sera; Zaniolo e Dybala saranno invece confermati, ma torneranno a occupare la loro naturale posizione sulla trequarti agendo tra le linee. A centrocampo invece spazio alla coppia Cristante-Lorenzo Pellegrini, a meno che Mourinho voglia togliere uno dei due trequartisti avanzando il capitano e, di conseguenza, lasciando nel settore nevralgico uno tra Mady Camara e Matic. Nessun punto di domanda aperto in difesa: a protezione del portiere Rui Patricio vedremo il solito terzetto con Gianluca Mancini, Smalling e Ibañez, sulle fasce invece Celik a destra e Zalewski a sinistra, anche se Spinazzola è sostanzialmente recuperato e corre dunque per la maglia da titolare.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Cristante, Lo. Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Dybala; Abraham. Allenatore: José Mourinho











© RIPRODUZIONE RISERVATA