Probabili formazioni Milan Roma/ Diretta tv: pochi i dubbi di Stefano Pioli (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA: GIALLOROSSI “INDIFESI”

Si giocherà solo domani sera tra le mura dello Stadio San Siro e alle ore 20.45 la sfida che concluderà la 5^ giornata di Serie A tra Milan e Roma: vediamone le probabili formazioni. Siamo infatti molto curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Pioli come di Fonseca per questo big match, che pure giunge per entrambe le squadre solo pochi giorni il debutto nella prima giornata della fase a gironi di Europa League. Non solo: pure ricordiamo che sia a Milanello che a Trigoria, la lista degli assenti (tra infortunati e giocatori in isolamento) è sempre molto lunga. Non sarà dunque facile per i due allenatori preparare il miglior undici possibile. Pure l’occasione, l’avversario e il contesto chiedono a Milan e Roma di dare veramente il meglio a San Siro. Andiamo allora ad analizzare da vicino le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Milan Roma.

DIRETTA MILAN ROMA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Roma sarà garantita in esclusiva sui canali della piattaforma Sky per gli abbonati alla televisione satellitare che trasmette sette partite di ogni giornata di Serie A. Di conseguenza, sarà riservata agli abbonati Sky anche la diretta streaming video di Roma Benevento, che sarà garantita loro tramite il servizio offerto da Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA

LE MOSSE DI PIOLI

Per le probabili formazioni di Milan Roma, Stefano Pioli non rinuncerà al classico 4-2-3-1 ormai stra sperimentato nel corso degli ultimi mesi: qui però potremmo osservare alcune novità rispetto all’11 che ha fatto male al Celtic lo scorso giovedi in Europa League. Sicuramente nello schieramento dei rossoneri, non mancherà Gigio Donnarumma tra i pali, come pure in difesa il duo composto da Romagnoli e Kjaer: Calabria e Theo Hernandez saranno ancora i titolari in corsia. Per la mediana però rivedremo dal primo minuto Ismael Bennacer, chiaramente in coppia con Kessie: Tonali e Krunic rimangono delle valide alternative ma solo per la ripresa. In attacco invece ancora una volta peserà l’assenza di Hakan Calhanoglu: sarà Brahim Diaz a fare le veci del turco, affiancato da Saelemakers e Leao, con Zlatan Ibrahimovic prima punta.

LE SCELTE DI FONSECA

In casa Roma inversa ci sarà la riproposizione del 3-4-2-1, dove però sarà già emergenza in difesa per Fonseca. Senza Mancini (recentemente riscontrato positivo al coronavirus) Smalling, ancora acciaccato, sarà Fazio a fare compagnia a Kumbulla e Ibanez in difesa dal primo minuto. A centrocampo non dubitano della maglia da titolare Pellegrini e Veteour, come pure Santon e Spinazzola, che verranno però utilizzati come esterni di reparto. In avanti infine il punto fermo della Roma sarà come al solito Edin Dzeko, fresco di gol contro il Benevento: col bosniaco si faranno avanti anche Pedro e Mkhiaryan, ma dalla panchina rimane a disposizione anche Carles Perez

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemakers, B Diaz, Leao; Ibrahimovic All. Pioli

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Fazio, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko All. Fonseca.



