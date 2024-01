Probabili formazioni Milan Roma/ Diretta tv, tocca all’ex El Shaarawy? (Serie A, oggi 13 gennaio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Le probabili formazioni di Milan Roma ci introducono al big match che si gioca alle ore 20:45 di domenica 14 gennaio, per la 20^ giornata di Serie A 2023-2024: una grande sfida, una classica tra due squadre che in questo momento arrivano dall’eliminazione in Coppa Italia. Rimontato in casa dall’Atalanta, il Milan spera ora di continuare la sua marcia in campionato: tutto sommato non è lontanissimo dalla prima posizione, ma ha la Juventus di mezzo e poi dovrà ovviamente sperare che il passo dell’Inter, fino a questo momento straordinario, rallenti anche sensibilmente.

L’obiettivo concreto rimane il quarto posto, che è anche quello della Roma: i giallorossi devono recuperare e bisognerà valutare in che modo reagiranno alla sconfitta nel derby, sempre bruciante anche perché la Coppa Italia avrebbe potuto rappresentare un traguardo importante. Per tutti questi motivi sarà davvero interessante assistere alla partita di San Siro, già entusiasmante in termini assoluti; mentre aspettiamo che sia sabato sera proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Milan Roma.

MILAN ROMA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Roma non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: trattandosi di domenica sera, non è una fascia oraria tra quelle previste per la copertura settimanale da parte della televisione satellitare. Come sempre però bisogna ricordare che i diritti per mandare in onda l’intera Serie A sono stati acquisiti dalla piattaforma DAZN: gli abbonati dunque potranno assistere a questo match in diretta streaming video, semplicemente attivando i dati del proprio abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA

LE SCELTE DI PIOLI

Di fatto Stefano Pioli potrebbe schierare una difesa a tre per Milan Roma, cosa già vista in Coppa Italia; in realtà il modulo dovrebbe rimanere il 4-2-3-1 o comunque con linea arretrata a quattro. L’ex Kjaer farà coppia con Theo Hernandez, nuovamente schierato centrale aspettando i rientri di Tomori e Thiaw; a destra agisce Calabria, a sinistra invece il grande ex Florenzi rappresenta una possibilità ma non vanno sottovalutati i due giovani Alex Jimenez e Bartesaghi, senza dimenticarsi del nuovo arrivato Filippo Terracciano che potrebbe aver subito una maglia. In mediana scalpitano Krunic e Musah: eventualmente uno dei due potrebbe prendere il posto di Adli, mentre va verso la conferma un Reijnders oggi più che mai insostituibile. Davanti, si stacca Loftus-Cheek che va a giocare in qualità di trequartista; gli fanno compagnia partendo dalle corsie esterne Pulisic e Rafael Leao, con Giroud che invece si riprende la maglia di prima punta mandando in panchina Luka Jovic, che potrebbe comunque essere utile nel secondo tempo.

LE MOSSE DI MOURINHO

Sarà senza dubbio il 3-5-2 il modulo di José Mourinho in Milan Roma, e anche gli interpreti dovrebbero essere fissati. La difesa rimane il reparto con i dubbi principali: Huijsen ha dato buone sensazioni e potrebbe essere confermato, anche se per il momento sembra che la soluzione principale sia quella di arretrare Cristante a comandare un reparto che sarebbe completato da Gianluca Mancini e Diego Llorente (Ndicka come noto è in Coppa d’Africa) con in porta Rui Patricio che ha giocato anche in Coppa Italia. Dovrebbe poi tornare titolare Lorenzo Pellegrini: con lui Paredes in cabina di regia e Edoardo Bove che sarebbe l’altra mezzala, anche Aouar è in Coppa d’Africa mentre Renato Sanches si è nuovamente fermato. Rasmus Kristensen e Zalewski percorreranno le corsie laterali; in avanti ennesimo stop per Dybala che tiene tutti con il fiato sospeso, senza la Joya il titolare dovrebbe essere l’ex El Shaarawy che, anche e soprattutto per caratteristiche tecniche, rimane favorito su Belotti per fare reparto con Romelu Lukaku, a caccia dei gol che lo portino in doppia cifra in campionato.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, T. Hernandez, F. Terracciano; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; G. Mancini, Cristante, D. Llorente; R. Kristensen, E. Bove, Paredes, Lo. Pellegrini, Zalewski; El Shaarawy, R. Lukaku. Allenatore: José Mourinho











