Probabili formazioni Milan Roma/ Quote: Ibrahimovic sarà titolare?

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA: IN ATTESA DEI TAMPONI DI STAMATTINA…

Le probabili formazioni di Milan Roma ci accompagnano verso la grande sfida della ventesima giornata di Serie A, perché dopo la pausa San Siro ospiterà subito un big-match tra il Milan di Stefano Pioli all’inseguimento del primato e la Roma di José Mourinho che vuole invece inseguire il quarto posto. Purtroppo ci saranno diverse assenze, che in questo periodo sono inevitabili per vari motivi, ma sicuramente Milan Roma sarà comunque imperdibile, con in più il ritorno di Mourinho al Meazza, sia pure contro i “cugini” del Milan.

I rossoneri prima di Natale avevano vinto una bella partita ad Empoli, ma le ultime settimane non erano state globalmente molto felici (11 punti persi dall’Inter in circa un mese), di conseguenza per il Milan sarebbe fondamentale ripartire con il piede giusto vincendo un big-match per rilanciare l’ambizione scudetto. La Roma invece dopo l’impresa a Bergamo aveva pareggiato in casa contro la Sampdoria, ridimensionando subito i sogni di gloria: il Meazza li può rilanciare? Staremo a vedere, intanto scopriamo le ultime notizie circa le probabili formazioni di Milan Roma.

PRONOSTICO E QUOTE

In attesa di conoscere le probabili formazioni di Milan Roma diamo uno sguardo anche al pronostico della partia, in base alle quote offerte dall’agenzia Snai che vede favoriti i padroni di casa rossoneri. Il segno 1 è quotato infatti a 2,05, mentre poi si sale a quota 3,50 in caso di vittoria della Roma (segno 2) e 3,60 volte la posta in palio in caso di pareggio (segno X).

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI!

LE SCELTE DI PIOLI

Nelle probabili formazioni di Milan Roma i rossoneri hanno meno guai di altri con il Covid, ma il problema principale per Stefano Pioli si chiama Coppa d’Africa, competizione che priva i rossoneri di Kessie, Bennacer e Ballo-Touré, che saranno di conseguenza gli assenti di spicco al pari di Kjaer, per il quale d’altronde la stagione è già finita per il grave infortunio subito a Marassi un mese fa. Spicca allora il ballottaggio fra Giroud e Ibrahimovic per il ruolo di centravanti nel 4-2-3-1, sarà importante dosare le forze di questi due veterani – lo svedese sembra favorito.

Immaginando le probabili formazioni di Milan Roma si annuncia incerta la composizione della linea della trequarti alle spalle della prima punta, anche se le ultime notizie sembrano buone e così dal primo minuto dovrebbero giocare da destra a sinistra Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao, poi ecco in mediana (dove le assenze africane si fanno sentire) Tonali e Krunic. Infine, in difesa non ci dovrebbero essere scossoni ed ecco dunque davanti al portiere Maignan la retroguardia a quattro con Florenzi, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez.

LE MOSSE DI MOURINHO

Sul fronte giallorosso, ecco che le probabili formazioni di Milan Roma vedono José Mourinho orientato a scegliere un modulo 3-5-2, anche in questo caso tenendo conto delle assenze tra infortuni, Covid e Coppa d’Africa, che per la Lupa significa non avere a disposizione Diawara e Darboe. In porta ecco naturalmente Rui Patricio, davanti a lui la difesa a tre con Mancini, Smalling e Ibanez.

A centrocampo c’è la bella notizia del ritorno di Pellegrini e di conseguenza si può varare un reparto a cinque con il solito Karsdorp a destra, Cristante e Veretout insieme appunto a Pellegrini nel cuore della mediana e Vina a sinistra; rischia di conseguenza la panchina Mkhitaryan, perché il reparto offensivo della Roma dovrebbe formato da Zaniolo e Abraham, naturalmente prima punta dell’attacco capitolino a San Siro.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Pellegrini, Vina; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho.

