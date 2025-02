PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA: CHI GIOCA LA SUPER SFIDA DI COPPA ITALIA?

Le probabili formazioni Milan Roma ci presentano il lussuoso quarto di finale di Coppa Italia a San Siro. Il periodo è fittissimo di impegni per Sergio Conceicao e Claudio Ranieri, la Coppa Italia potrebbe essere la strada più facile (o forse l’unica) per vincere un titolo in questa stagione: il Milan, dopo avere sfiorato la vittoria nel derby, potrà contare sul fattore campo e quindi il turnover – come vedremo meglio fra poco – dovrebbe essere ridotto, perché questo Diavolo non si può permettere di snobbare nulla.

Questo vale a maggior ragione per la Roma, che in classifica è ancora più indietro. Sembra pensarlo così anche Ranieri, considerate le scelte fatte contro il Napoli, in una partita terminata comunque con un ottimo pareggio: la Coppa Italia potrebbe nobilitare una stagione in salita fin dall’inizio, però per continuare a sognare bisogna espugnare il San Siro rossonero stasera. Insomma, quando ci sono incroci così, anche la Coppa Italia diventa meravigliosa: andiamo allora ad analizzare le probabili formazioni Milan Roma.

ROSSONERI FAVORITI: PRONOSTICO E QUOTE

Prima però l’accento al pronostico su Milan Roma con le quote Snai. Rossoneri favoriti, il segno 1 è quotato a 1,97 mentre poi si sale a 3,45 in caso di pareggio, valore quasi identico al 3,55 indicato invece per il segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA

POCO TURNOVER PER CONCEICAO

La Coppa Italia è obiettivo da non sottovalutare, per cui crediamo in un turnover non eccessivo per Sergio Conceicao nelle probabili formazioni Milan Roma. Ad esempio in porta potrebbe esserci Maignan; da valutare se Walker sarà titolare per la seconda volta consecutiva, mentre i difensori centrali potrebbero essere Gabbia e Tomori, con Theo Hernandez naturalmente a sinistra. Dopo la squalifica nel derby, sarà titolare in mediana Fofana, forse insieme a Musah; sulla trequarti Chukwueze potrebbe essere favorito su Pulisic a destra, ma con Reijnders e Leao ai loro posti consueti alle spalle dell’ex Abraham, a meno che non ci sia subito spazio per Gimenez dall’inizio.

TORNANO DYBALA-DOVBYK PER RANIERI

Claudio Ranieri invece tutto sommato il turnover l’ha fatto in campionato, quindi per le probabili formazioni Milan Roma ci aspettiamo i big subito in campo a San Siro. In verità è squalificato Mancini, quindi davanti a Svilar potrebbe esserci Celik sulla linea della difesa a tre con Hummels e Ndicka; il grande ex Saelemaekers apre il folto centrocampo a cinque, con Koné, in cabina di regia Paredes che ha deciso di restare, poi il capitano Pellegrini e sulla sinistra Angelino, eroe del pareggio in extremis contro il Napoli; infine, riecco i due titolari dell’attacco, quindi Dybala e Dovbyk insieme dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Chukwueze, Reijnders, Leao; Abraham. All. Conceiçao.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri.