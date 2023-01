Probabili formazioni Milan Roma/ Quote: Mourinho rilancia Abraham? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA: CHI GIOCA IL BIG MATCH?

Studiamo nel dettaglio le probabili formazioni di Milan Roma: il big match della 17^ giornata di Serie A 2022-2023 si gioca alle ore 20:45 di domenica 8 gennaio, ed è un test importante per entrambe le squadre. Il Milan è tornato a riassaporare la corsa scudetto: i 5 punti di distanza dal Napoli sono certo ancora una bella distanza, ma intanto dopo innumerevole tempo i rossoneri sono tornati a guadagnare sulla capolista e dunque la vittoria contro la Salernitana ha avuto un valore doppio, a patto che ora sia confermata dal successo interno contro una rivale che rimane tostissima.

La Roma infatti ha avvicinato la possibilità di tornare in Champions League, grazie ai 3 punti contro il Bologna; i giallorossi non hanno guadagnato sulle rivali (che sono Juventus e Inter) ma hanno comunque tenuto il passo in una giornata insidiosa perché si arrivava dalla lunga sosta, ora dunque la Roma può sperare di trovare la giusta continuità e vincere a San Siro sarebbe un colpo non da poco. Aspettiamo che il big match prenda il via, nel frattempo come già detto valutiamo le possibili scelte da parte dei due allenatori andando a leggere insieme le probabili formazioni di Milan Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Parlando delle probabili formazioni di Milan Roma dobbiamo anche valutare quali siano le quote che l’agenzia Snai ha tracciato per il pronostico sulla partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei rossoneri porta in dote un guadagno che corrisponde a 1,85 volte la vostra giocata; il segno X per il pareggio equivale ad un valore di 3,60 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine con il segno 2 su cui puntare per l’affermazione dei giallorossi andreste a guadagnare una somma equivalente a 4,25 volte quanto messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA

I DUBBI DI PIOLI

Coperta corta per Stefano Pioli in Milan Roma, soprattutto in attacco: si è fermato anche Rebic, Ibrahimovic non tornerà prima della fine di gennaio e anche Origi è ai box. Tradotto: solo Giroud è a disposizione come prima punta, e sarà nuovamente il francese a dover fare gli straordinari. Sulla linea di trequarti ci sono sostanzialmente due dubbi, che però dovrebbero essere risolti: Saelemaekers parte in vantaggio su Junior Messias come laterale destro, Brahim Diaz dovrebbe occupare la casella centrale a scapito di De Ketelaere, giocatore comunque da rilanciare e che potrebbe avere il suo spazio nel secondo tempo. Naturalmente a sinistra ci sarà Rafael Leao, pronto come sempre a formare la straordinaria catena sulla fascia insieme a Theo Hernandez, che sarà uno dei due terzini; sull’altro lato Calabria sembra potersi nuovamente prendere la maglia lasciando Dest in panchina, mentre al centro va verso un altro forfait Kjaer, che lascerà quindi spazio sia a Kalulu che Tomori a protezione di Tatarusanu, che farà le veci di un Maignan i cui tempi di recupero si sono parecchio allungati. Per quanto riguarda invece il centrocampo, saranno ancora Bennacer e Tonali a occupare questa zona del terreno di gioco.

GLI 11 DI MOURINHO

Per José Mourinho impostare Milan Roma significa decidere se tornare all’assetto con il centravanti di ruolo: in questo senso Abraham sarebbe favorito su Belotti ma chiaramente lo Special One non rinuncerebbe a Zaniolo e Dybala, che sono sempre centrali nel suo progetto. Inevitabilmente allora ci sarebbe un altro giocatore a rimanere in panchina rispetto alla partita di mercoledì sera, e sarebbe il giovane Tahirovic: il centrocampo tornerebbe a quattro con Cristante a fare compagnia a Lorenzo Pellegrini. Sulle fasce, Zalewski rimane favorito su Spinazzola che però potrebbe essere titolare qualora dovesse dare ampie garanzie di poter giocare una buona fetta di partita; a destra giocherà invece Zeki Celik perché sappiamo bene quale sia l’attuale posizione di Karsdorp nella rosa della Roma. Rimane la difesa, che è anche il reparto più “bloccato” nelle scelte dell’allenatore giallorosso: la comanda Smalling, con Gianluca Mancini e Ibañez ai suoi lati. L’unico dubbio restano le diffide di Mancini e Cristante, ma è probabile che Mourinho “preferisca” perderne uno o entrambi per la partita casalinga che la Roma giocherà contro la Fiorentina nella penultima giornata del girone di andata.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Cristante, Lo. Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Dybala; Abraham. Allenatore: José Mourinho











