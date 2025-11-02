Probabili formazioni Milan Roma: le scelte di Allegri e Gasperini verso il big match di San Siro, per la decima giornata di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA: SI ACCENDE SAN SIRO!

Che grande spettacolo le probabili formazioni Milan Roma, questa partita delle ore 20:45 di domenica 2 novembre, all’interno della decima giornata di Serie A 2025-2026, ci consegna naturalmente una sfida interessantissima tra due squadre che in questo momento si stanno giocando lo scudetto.

Il Milan è incappato in un pareggio contro l’Atalanta, ma ritrova alcuni degli infortunati e dunque Massimiliano Allegri ha più soluzioni nel suo arsenale, e queste sono le partite che sa preparare meglio dunque ci aspettiamo un Milan che sappia ampiamente fare il suo dovere contro la squadra di Gian Piero Gasperini.

La Roma dal canto suo ha vinto ancora, ha piegato il Parma e sta realmente dimostrando di essere la mina vagante di questo campionato: diciamo la verità, in pochi la aspettavamo già così competitiva a metà autunno ma questo ci sta dicendo il campo settimana dopo settimana.

Per noi adesso arriva realmente il momento di scoprire in che modo le due squadre potrebbero essere disposte sul terreno di gioco di San Siro, ed ecco che possiamo fare una rapida valutazione sulle probabili formazioni Milan Roma individuando anche le note nuove rispetto al turno infrasettimanale.

QUOTE E PRONOSTICO MILAN ROMA

Cosa dire circa le quote del big match? Con le probabili formazioni Milan Roma leggiamo il pronostico della Sisal, secondo cui il segno 1 per la vittoria rossonera vale 2,00 volte quello che avrete investito mentre il segno 2 per il successo dei giallorossi porta in dote una vincita equivalente a 3,75 volte la posta in palio, quindi il Diavolo parte favorito; l’opzione del pareggio, regolata dal segno X, vi farebbe guadagnare 3,10 volte quello che avrete messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA

ALLEGRI RITROVA QUALCUNO

Allegri dunque ritrova Estupiñan e soprattutto Jashari: belle notizie nel costruire le probabili formazioni Milan Roma, ma nessuno dei due dovrebbe essere ancora titolare perché sulla sinistra giocherà ancora Bartesaghi mentre in mezzo al campo si va con Samuele Ricci spostato sulla mezzala, favorendo la regia di Modric con la corsa di Youssouf Fofana. Allegri sceglie insomma la via della prudenza; questo vale anche per Pulisic e soprattutto Rafael Leao, che potrebbe avere qualche problema fisico. Due dunque le soluzioni davanti, fatto salvo che comunque Santiago Gimenez dovrebbe essere titolare.

La prima è quella di mandare Loftus-Cheek alle spalle del messicano, la seconda quella di inserire Nkunku confermando di fatto il 3-5-2 di stampo classico. A oggi diremmo che sia favorito l’inglese ma lo vedremo; per quanto riguarda invece la difesa dovrebbe essere tutto confermato al netto dell’indisponibilità di Tomori, che spalanca la porta della squadra titolare a De Winter; Gabbia si piazza in posizione centrale con Strahinja Pavlovic sul centrosinistra, mentre in porta naturalmente giocherà Maignan risultato decisivo anche nella partita contro l’Atalanta.

GASPERINI CAMBIA?

A conti fatti Gian Piero Gasperini, leggendo le probabili formazioni Milan Roma, potrebbe non cambiare: la squadra funziona e dunque anche Dovbyk, che ha segnato contro il Parma, potrebbe partire dalla panchina lasciando spazio alla soluzione con Dybala come centravanti, un modo per dare imprevedibilità all’attacco e rilanciare le quotazioni di Lorenzo Pellegrini, che con questo modulo è destinato a essere titolare sulla trequarti facendo compagnia a Matias Soulé. L’unica variazione può riguardare le corsie laterali, con Wesley dirottato a sinistra; a quel punto sarebbe Rensch a occupare la fascia destra del campo.

Per il resto, difesa confermata con Celik che affianca Gianluca Mancini e N’Dicka, Svilar naturalmente fa il portiere e a centrocampo Gasperini ha immediatamente trovato l’assetto giusto, cioè quello con Cristante e Manu Koné che sono soprattutto uomini di fatica che possono supportare il peso del reparto avanzato giallorosso, ma va detto che comunque El Aynaoui sta trovando i suoi spazi e potrà essere importante nel corso della stagione, quando magari si farà sentire un po’ più di stanchezza.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA: IL TABELLINO

MILAN (3-5-1-1): Maignan; De Winter, Gabbia, S. Pavlovic; Saelemaekers, Y. Fofana, Modric, S. Ricci, Bartesaghi; Loftus-Cheek; S. Gimenez. Allenatore: Massimiliano Allegri

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, G. Mancini, N’Dicka; Rensch, Cristante, Manu Koné, Wesley; Soulé, Lo. Pellegrini; Dybala. Allenatore: Gian Piero Gasperini