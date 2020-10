Probabili formazioni Milan Roma/ Quote, torna Mirante tra i pali giallorossi

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA: ASSENZE DI PESO!

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Milan Roma, big match con cui chiuderemo la 5^ giornata del campionato della Serie A, questa sera alle ore 20.45. Siamo infatti impazienti di conoscer le mosse di Pioli e Fonseca: benchè entrambi gli allenatori contino assenti di peso e pure arrivino in campo dopo un duro turno in Europa League pur non possiamo immaginare che i due possano oggi fare a meno dei propri titolari. Non sarà sempre cosa facile per i due allenatori fissare il proprio undici, ma se non altro alla vigilia della sfida è arrivata la buona notizia della riscontrata negatività al coronavirus di Duarte come di Mancini, che dunque saranno arruolabili in extremis. Andiamo allora a controllare da vicino quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Milan Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del big match della Serie A, complice uno stato di forma veramente importante, sono i rossoneri ad avere il favore del pronostico. Anche la Snai nell’1×2 ha fissato a 2.05 il successo del Milan questa sera, e a 3.40 la vittoria della Roma, mentre il pareggio pagherà la posta a 3.60.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA

LE MOSSE DI PIOLI

Per le probabili formazioni di Milan Roma, Pioli ovviamente riconfermerà il classico 4-2-3-1, dove pure saranno tanti i giocatori che verranno riconfermati, pur dopo le ultime impegnative uscite. Certo questa sera vedremo pronto tra i pali Gigio Donnarumma, come in difesa la coppia Romagnoli-Kjaer: per le corsie esterne si faranno avanti Theo Hernandez e Calabria. Saranno poi ancora una volta chiamati titolari in mediana Kessie e Bennacer, anche se Krunic ha fatto molto bene nella sfida contro il Celtic. In attacco imprescindibile Zlatan Ibrahimovic, come il duo Saelemaekers-Leao in fascia, con Brahim Diaz che farà da trequartista, vista l’assenza di Calhanoglu.

LE SCELTE DI FONSECA

Spazio al 3-4-2-1 per Fonseca nelle probabili formazioni di Milan Roma, dove ancora una volta il punto di riferimento sarà Edin Dzeko, titolare in prima punta: Mkhitaryan e Pedro sono poi le prime scelte per affiancare il bosniaco, anche se dalla panchina scalpita Carles Perez. Per la mediana sono già poi maglie consegnate: Pellegrini e Veretout si collocheranno al centro, mentre in corsia vi sarà spazio per Spinazzola e Santon. Sono infine problemi in difesa per Fonseca: benché Mancini sia risultato negativo, pure è assai difficile che oggi verrà schierato, e pure non scordiamo che mancherà l’acciaccato Smalling. Di fronte a Mirante, dovrebbe collocarsi dal primo minuto Fazio, Ibanez e Kumbulla.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, B Diaz, R Leao; Ibrahimovic All. Pioli

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Mancini, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko All. Fonseca



© RIPRODUZIONE RISERVATA