Probabili formazioni Milan Salernitana/ Diretta tv: ancora dubbi per Pioli (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SALERNITANA: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Milan Salernitana iniziamo a parlare della partita che domani sera allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro completerà il programma della ventiseiesima giornata di Serie A, naturalmente con i padroni di casa rossoneri di Stefano Pioli nei panni dei grandi favoriti, a maggior ragione dopo la qualificazione per i quarti di Champions League ottenuta grazie al pareggio sul campo del Tottenham. In campionato però la situazione è più complicata e dopo la sconfitta sul campo della Fiorentina bisogna tornare a vincere per rafforzare il piazzamento fra le prime quattro.

La Salernitana invece ha fatto un ulteriore passo avanti verso la salvezza con il buon pareggio di domenica scorsa sul campo della Sampdoria, però i campani del nuovo allenatore Paulo Sousa non possono ancora permettersi di allenatore la tensione e allora ecco che la trasferta a San Siro offrirà l’occasione per cercare un risultato di prestigio, che varrebbe verosimilmente anche una ipoteca definitiva (o quasi) sulla salvezza. Tutto questo premesso, andiamo a presentare le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Milan Salernitana.

DIRETTA MILAN SALERNITANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Salernitana sarà garantita dalla televisione satellitare perché si tratta di uno dei tre incontri che Sky Sport trasmette in questa giornata di Serie A, dunque la diretta streaming video sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go oltre che per tutti gli abbonati di DAZN, che garantisce l’intero campionato.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SALERNITANA

LE MOSSE DI PIOLI

Seguendo quello che è ormai il modulo di riferimento per Stefano Pioli, cioè il 3-4-1-2, ecco che nelle probabili formazioni di Milan Salernitana i padroni di casa rossoneri scenderanno in campo con Maignan in porta; davanti a lui non dovrebbe esserci alcun dubbio nella difesa a tre formata da Kalulu, Thiaw e Tomori, iun terzetto ormai consolidato; avanzano invece a centrocampo i due esterni, a cominciare da Calabria che tuttavia a destra è in ballottaggio con Saelemaekers, mentre nel cuore della mediana Krunic proverà ad insidiare il posto di Tonali al fianco di Bennacer. Nessun dubbio su Theo Hernandez sulla fascia sinistra, ma è un dilemma la composizione del reparto d’attacco perché Brahim Diaz e De Ketelaere si giocano il posto da trequartista così come Giroud e Origi sono in ballo come centravanti, con Rafael Leao che dovrebbe essere l’unica certezza.

LE SCELTE DI SOUSA

Sul fronte campano, le probabili formazioni di Milan Salernitana ci dicono che l’allenatore ospite Paulo Sousa dovrebbe puntare su un modulo 3-4-2-1 molto simile a quello dei padroni di casa, con questi possibili undici titolari: Ochoa in porta; davanti a lui la difesa a tre composta da Gyomber, Daniliuc e Pirola; a centrocampo ecco Sambia come esterno destro, i due mediani Lassana Coulibaly e Crnigoj, infine a sinistra si giocano il posto da titolare Bradaric e Mazzocchi, con il primo forse leggermente favorito; infine, il reparto offensivo della Salernitana dovrebbe prevedere Candreva e Kastanos sulla trequarti, alle spalle del centravanti e grande ex di turno Piatek, anche se resta valida la soluzione Dia, che potrebbe prendere il posto del polacco ma anche aggiungersi, facendo slittare Candreva a centrocampo a discapito di Sambia.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SALERNITANA: IL TABELLINO

MILAN (3-4-1-2): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Calabria, Tonali, Bennacer, T. Hernandez; B. Diaz; Giroud, R. Leao. All. Pioli.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Sambia, L. Coulibaly, Crnigoj, Bradaric; Candreva, Kastanos; Piatek. All. Sousa.











