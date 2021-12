Probabili formazioni Milan Salernitana/ Diretta tv, Pioli perde anche Kjaer (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SALERNITANA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani a San Siro e alle ore 15.00 la sfida per la 16^ giornata tra Milan e Salernitana e tocca ora vedere da vicino quali saranno le mosse per le probabili formazioni del match. Dopo due KO di fila la squadra Pioli ha ritrovato fiducia solo nel turno infrasettimanale, andando a battere in casa per 3-0 il Genoa dell’ex Shevchenko: per i rossoneri un successo importante, che però lascia l’amaro in bocca, considerato che nella sfida al Marassi Pioli ha perso un altro pezzo da 90 come è Simon Kjaer.

Un Diavolo dunque coi cerotti si appresta ad affrontare in casa la Salernitana, che pur ristagnando all’ultimo gradino della classifica di Serie A, è rivale che non va mai sottovalutato. Pure se i granata sono di ritorno da un chiaro 2-0 subito solo pochi giorni fa con la Juventus e saranno domani in campo ancora privi di diversi giocatori importanti. Sarà in ogni caso sfida interessante a San Siro: vediamo come i due allenatori si sono preparati esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Milan Salernitana.

MILAN SALERNITANA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Va subito detto che purtroppo la diretta tv di Milan Salernitana non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, non essendo una delle partite previste nel turno di campionato. Il match sarà dunque riservato in esclusiva agli abbonati della piattaforma DAZN (broadcaster ufficiale della Serie A) che potranno seguire il match in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure servendosi di una smart tv con collegamento a internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN SALERNITANA

LE MOSSE DI PIOLI

Come abbiamo accennato prima, per disegnare le probabili formazioni di Milan Salernitana, Pioli ancora una volta dovrà fare i conti con un buon numero di assenti: pure il tecnico non rinuncerà al 4-2-3-1 di partenza. Ecco che allora donai a San Siro riavremo Maignan in porta, mentre di fronte al numero 1 francese, un acciaccato Kjaer lascerà il posto a Romagnoli, terminata la squalifica: al centro avremo ancora Tomori, mentre in corsia non dovrebbero mancare Theo Hernandez e Kalulu, considerando che Calabria ancora non è al top della condizione. Per il centrocampo dovrebbero farsi avanti ancora Tonali e Kessie, ma attenzione a Bakayoko, che potrebbe concedere un po’ di riposo al centrale ivoriano: in ogni caso avremo Brahim Diaz sulla linea della trequarti (ma Krunic scalda i motori). Per l’attacco rossonero possibile rientro da titolare per Alexis Saelemaekers, messo in coppia naturalmente con Leao sull’esterno, ma occhio a Junior Messias, nuovo Jolly di Pioli: in prima punta, mancando ancora Giroud e Rebic, sarà Ibrahimovic il titolare obbligato.

LE SCELTE DI COLANTUONO

Pure Colantuono domani dovrà fare i conti con diversi giocatori assenti o acciaccati: pure il tecnico potrebbe optare per la 16^ giornata per il modulo sul 4-4-2, visto solo pochi giorni fa contro la Juventus. In tal caso ci sarebbe la riconferma per Gagliolo e Gyomber in difesa, così come pure per il duo composto da Ranieri e Veseli, schierato ovviamente sull’esterno del reparto. Per il centrocampo granata si farebbero allora avanti dal primo minuto Coulibaly e Capezzi (questo in vantaggio su Di Tacchio), con Zortea e Kechrida che si faranno trovare pronti sull’esterno dello schieramento. Ancora coperta corta in attacco poi, con il tecnico che dovrà affidarsi a Bonazzoli e a Simy domani pomeriggio.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, T Hernandez, Kessie, Tonali; Saelemaekers, B Diaz, Leao; Ibrahimovic All. Pioli

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Ranieri, Gagliolo, Gyomber, Veseli; Zortea, Coulibaly, Capezzi, Kechrida; Simy, Bonazzoli All. Colantuono



