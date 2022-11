Probabili formazioni Milan Salisburgo/ Diretta tv: torna Giroud dal 1’

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SALISBURGO: CHI SCENDE IN CAMPO DOMANI SERA?

Con le probabili formazioni di Milan Salisburgo ci avviciniamo alla partita di domani sera per la sesta giornata, un match point da non fallire per i rossoneri di Stefano Pioli nel gruppo E della Champions League 2022-2023. Infatti il Milan, grazie alla vittoria di settimana scorsa sul campo della Dinamo Zagabria, si è preso il secondo posto e ha l’occasione per ottenere il secondo posto e la qualificazione per gli ottavi di Champions League, per la quale basterà un pareggio casalingo per non farsi superare proprio dal Salisburgo, quindi il traguardo è davvero a portata di mano.

Di certo tuttavia si dovrà giocare molto meglio rispetto a domenica sera sul campo del Torino in campionato, perché il Salisburgo già da qualche anno a questa parte è un’ottima squadra, lo ha confermato anche questo girone, pure all’andata in Austria, e saprebbe come approfittare di un Milan in giornata no per firmare il ribaltone che sarebbe un’enorme disdetta per i rossoneri. Di certo ci sarà grande curiosità anche attorno alle scelte dei due allenatori, allora analizziamo le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Milan Salisburgo.

DIRETTA MILAN SALISBURGO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Milan Salisburgo sarà più correttamente una diretta streaming video, dal momento che questa è la partita del mercoledì di Champions League selezionata per essere una esclusiva di Amazon Prime Video, come già dalla scorsa stagione per una partita a settimana, sempre di mercoledì.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SALISBURGO

LE MOSSE DI PIOLI

Le probabili formazioni di Milan Salisburgo vedono Stefano Pioli ancora alle prese con qualche assenza, ma soprattutto sarà importante la reazione dei presenti dopo il flop di domenica sera a Torino. Il modulo tattico sarà il consueto 4-2-3-1 nel quale in porta agirà Tatarusanu; davanti a lui la difesa “classica” delle ultime settimane, cioè il reparto con Kalulu, Gabbia, Tomori e Theo Hernandez da destra a sinistra; in mediana nessun dubbio sugli indispensabili Bennacer e Tonali; sulla trequarti invece ci attendiamo dal primo minuto Messias a destra, Brahim Diaz centrale e naturalmente a sinistra Rafael Leao (che più di tutti deve riscattarsi), alle spalle del centravanti che sarà Giroud.

LE SCELTE DI JAISSLE

Il tedesco Matthias Jaissle, allenatore degli ospiti austriaci, dovrebbe invece proporre un modulo 4-3-1-2 per le probabili formazioni di Milan Salisburgo. Andiamo a scoprire quali potrebbero essere gli undici titolari a San Siro: Kohn in porta; davanti a lui la retroguardia formata da Dedic, Wober, Pavlovic e Bernardo da destra a sinistra; nel cuore del centrocampo un terzetto con Kjaergaard, Gourna-Douath e Seiwald; infine in attacco ecco il trequartista Sucic che agirà a sostegno della coppia di punte composta invece da Adamu e Okafor.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SALISBURGO: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Wober, Pavlovic, Bernardo; Kjaergaard, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Adamu, Okafor. All. Jaissle.











