Probabili formazioni Milan Salsiburgo/ Quote, tornano De Ketelaere e Giroud!

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SALISBURGO: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Le probabili formazioni di Milan Salisburgo ci conducono a parlare della partita che alle ore 21:00 di mercoledì 2 novembre decide il destino rossonero nella Champions League 2022-2023: dopo aver battuto la Dinamo Zagabria, e grazie al ko austriaco contro il Chelsea, il Milan ha bisogno di un “semplice” pareggio a San Siro per proseguire la sua corsa nel torneo, anche la vittoria non sposterebbe comunque la situazione di classifica perché il già citato Chelsea è certo del primo posto nel gruppo E, avendo vinto entrambe le partite contro il Diavolo ed essendosi reso irraggiungibile.

Il Milan comunque è ad un passo da un obiettivo che l’anno scorso era sfuggito anche per l’inserimento in un girone di ferro; in questa stagione la squadra è cresciuta e il cammino era più abbordabile, ora bisognerà vedere se la squadra avrà assorbito la sconfitta maturata contro il Torino nell’ultima di campionato e comunque Stefano Pioli dovrà stare attento, perché il Salisburgo resta un brutto cliente. Aspettando che la partita prenda il via, facciamo come sempre le nostre consuete valutazioni sulle scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Milan Salisburgo.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato su Milan Salisburgo, partita valida la 6^ giornata nella fase a gironi di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,50 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 4,50 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 6,00 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SALISBURGO

I DUBBI DI PIOLI

Pioli deve valutare le sue scelte nel 4-2-3-1 per Milan Salisburgo, e rispetto alla sconfitta di Torino opererà ovviamente dei cambi. Sulla trequarti rimane vivo il ballottaggio tra De Ketelaere e Brahim Diaz, questa volta il belga dà la sensazione di partire favorito e dunque lo vedremo guidare una linea nella quale ovviamente Rafael Leao giocherà come esterno sinistro, con Messias che si dovrebbe prendere la maglia da laterale destro. Davanti è tutto apparecchiato per il ritorno di Giroud nel ruolo di prima punta; a centrocampo invece dovremmo avere Bennacer che farà coppia con Tonali ripristinando quella zona mediana che sta facendo benissimo. In difesa invece, detto che Maignan è ancora ai box e dunque lascerà i pali della porta a Tatarusanu, si va verso la soluzione con Gabbia centrale al fianco di Tomori; in questo modo Kalulu potrà sopperire alle assenze sulla corsia destra giocando come terzino (favorito su Dest), naturalmente con Theo Hernandez che opererà sull’altro versante del campo.

LE SCELTE DI JAISSLE

Matthias Jaissle si dispone con il 4-3-1-2 in Milan Salisburgo: a protezione del portiere Kohn dovrebbero operare i due centrali Piatkowski e Bernardo, con due terzini che dovrebbero essere Van der Brempt e Ulmer, quest’ultimo tornato dall’infortunio e dunque pronto a prendere il posto di Wober. Nella zona mediana del campo ci aspettiamo una maglia per Kjaergaard in qualità di mezzala; a lasciargli il posto, rispetto all’ultima vittoria in campionato, dovrebbe essere Youba Diarra e dunque in questo caso avremmo la conferma per Agyekum e Seiwald, da capire poi chi dei tre opererebbe in qualità di regista basso. Alle spalle del centravanti potremmo avere Kameri; a questo punto Roko Simic e Sesko, lo sloveno che si è messo in gran luce in Nations League segnando un gol fantastico contro la Svezia, sono in competizione per le due maglie con Okafor che dà la sensazione di poter essere comunque titolare, anche perché sabato è partito dalla panchina ed ha comunque segnato il gol del successo.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SALISBURGO: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Van der Brempt, Piatkowski, Bernardo, Ulmer; Kjaergaard, Agyekum, Seiwald; Kameri; Okafor, Sesko. Allenatore: Matthias Jaissle











