Probabili formazioni Milan Sampdoria/ Diretta tv, Bennacer per Tonali? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SAMPDORIA: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Con le probabili formazioni di Milan Sampdoria andiamo ad analizzare le scelte dei due allenatori per la partita che si gioca alle ore 12:30 di domenica 13 febbraio, e vale per la 25^ giornata nel campionato di Serie A 2021-2022. È un grande momento per i rossoneri: la vittoria in rimonta nel derby li ha portati a -1 dall’Inter (che ha comunque una gara da recuperare) riaprendo la lotta scudetto, qualche giorno più tardi è poi arrivato lo straordinario poker ai danni della Lazio che ha qualificato la squadra di Stefano Pioli alla semifinale di Coppa Italia, dove l’avversaria sarà ancor quella nerazzurra in una doppia sfida.

Diretta/ Sampdoria Sassuolo (risultato finale 4-0): Candreva per il poker!

Attenzione però alla Sampdoria, che con Marco Giampaolo pare essersi rilanciata: per i blucerchiati un netto 4-0 al Sassuolo domenica scorsa, con un allungo importante sulla zona retrocessione pur non potendosi ancora considerare fuori dai guai. Vedremo dunque cosa succederà a San Siro in una partita che si annuncia interessante; mentre aspettiamo che arrivi domenica possiamo fare qualche rapida considerazione su come le due squadre potrebbero essere schierate sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni di Milan Sampdoria.

Castillejo alla Sampdoria?/ Calciomercato: in uscita dal Milan, alternativa a Defrel

DIRETTA MILAN SAMPDORIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Sampdoria sarà anche sulla televisione satellitare, essendo il lunch match della domenica: appuntamento dunque per gli abbonati sui canali del decoder di Sky, con possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi). Sappiamo poi che DAZN quest’anno trasmette tutte le gare di Serie A, essendo il broadcaster ufficiale della Lega: quindi chi avesse sottoscritto un abbonamento alla piattaforma potrà servirsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Diretta/ Lecce Sampdoria Primavera (risultato finale 1-3): Di Stefano decisivo!

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SAMPDORIA: LE SCELTE DEI MISTER!

LE SCELTE DI PIOLI

Per Milan Sampdoria Pioli deve fare a meno di Theo Hernandez, che deve scontare la squalifica, e ancora di Ibrahimovic; ritrova però Rebic, che dunque può essere un’importante alternativa non solo a Giroud, ovviamente confermatissimo dopo aver segnato 4 gol nelle ultime due partite, ma anche a Rafael Leao come esterno sinistro sulla trequarti. Il portoghese appare comunque favorito, con Saelemaekers che dovrebbe tornare titolare a destra – in luogo di Junior Messias – e Brahim Diaz favorito per agire al centro; Kessié infatti tornerebbe a giocare da mediano e dunque nel suo ruolo preferito, al fianco di uno tra Tonali e Bennacer visto che stavolta potrebbe tornare l’algerino, anche per naturale turnover visti i tanti impegni. Avremo poi una difesa nella quale Tomori sembra pronto a esserci dal primo minuto: con l’inglese titolare scalerebbe in panchina Kalulu, anche se quest’ultimo potrebbe approfittare dell’assenza di Theo per agire come terzino destro. Qui è in ballottaggio con Florenzi; sull’altro versante ci sarebbe Calabria, mentre il portiere sarà ovviamente Maignan.

I DUBBI DI GIAMPAOLO

Marco Giampaolo affronta Milan Sampdoria da ex: ha perso Gabbiadini fino al termine della stagione e non avrà a disposizione Yoshida e il lungodegente Damsgaard. Nel suo 4-2-3-1 il portiere sarà Wladimiro Falcone che ha ormai scalzato Audero dalla squadra titolare; salgono le quotazioni di Andrea Conti – altro ex – ma il favorito a destra dovrebbe essere Bereszynski, sull’altro versante invece giocherà Murru che con il nuovo allenatore è tornato titolare. In mezzo Omar Colley è tornato dalla Coppa d’Africa (ottimamente giocata con il sorprendente Gambia), a fare coppia con lui ci sarà Alex Ferrari; a centrocampo il tuttofare Thorsby si prende la maglia da mediano a lato di Rincon, uno dei nuovi arrivi di gennaio, mentre davanti un altro volto nuovo, il già determinante Sensi, avrà in mano le redini della trequarti partendo da posizione centrale. Qui, il già citato Conti dovrebbe trovare spazio come esterno a destra; traghetta nuovamente a sinistra Candreva, ma ovviamente c’è attesa per l’esordio di Sebastian Giovinco con la sua nuova maglia. Caputo invece sarà la prima punta, praticamente senza concorrenza.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN SAMPDORIA

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, A. Romagnoli, Calabria; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

SAMPDORIA (4-2-3-1): W. Falcone; Bereszynski, O. Colley, A. Ferrari, Murru; Rincon, Thorsby; A. Conti, Sensi, Candreva; Caputo. Allenatore: Marco Giampaolo



© RIPRODUZIONE RISERVATA