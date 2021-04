Probabili formazioni Milan Sampdoria/ Diretta tv, Gabbiadini-Quagliarella dal 1^

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SAMPDORIA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Solo domani alle ore 12.30 tra le mura dello Stadio San Siro si accenderà quale primo match della 29^ giornata di Serie A la sfida tra Milan e Sampdoria: vediamo quali saranno le probabili formazioni dello scontro. Siamo certo ben curiosi di scoprire quali saranno le scelte di Pioli per il primo incontro dopo una lunga sosta per le nazionali: archiviata la delusione per l’eliminazione in Europa league, il Diavolo torna a concentrarsi solo sul campionato e sulla missione scudetto che rimane ancora ben viva (anche se la capolista Inter è ben lontana): già domani i rossoneri non possono mettere il piede in fallo e il loro tecnico in primis. Rivale poi sarà un’arcigna Sampdoria, guidata da Claudio Ranieri, che occupando una posizione comoda in classifica (i doriani solo 10^ dopo la vittoria sul Torino), sarà in campo, non avendo nulla da perdere. Vediamo dunque quali saranno le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Milan Sampdoria.

MILAN SAMPDORIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Sampdoria sarà disponibile sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento con questa partita della 29^ giornata sarà dunque riservato agli abbonati, che potranno anche decidere di seguire questa partita di Serie A con il servizio di diretta streaming video. Per questo basterà inserire i dati del proprio abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone e installarvi l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN SAMPDORIA

LE MOSSE DI PIOLI

Per il match che apre un nuovo segmento del campionato di Serie A, Pioli non dovrà rinunciare al classico 4-2-3-1 per disegnare le probabili formazioni di Milan Sampdoria. Ecco che allora tra i pali non mancherà Gigio Donnarumma, come pure in difesa al centro Tomori e Kjaer (Romagnoli e Calabria sono ancora infortunati): in corsia pronti Theo Hernandez e Dalot (pur con Kalulu a disposizione). Per il centrocampo sarà di nuovo maglia da titolate per Franck Kessie e Ismael Bennacer, mentre toccherà a Calhanoglu fare da trequartista. Ridotta in extremis la squalifica comminata dal giudice sportivo, ecco che in attacco domani rivedremo pronto Ante Rebic sull’esterno, in coppia con Saelemaekers: Ibrahimovic, che ha ben fatto con la Svezia sarà prima punta titolare.

LE SCELTE DI RANIERI

Spazio al classico 4-4-2 per i doriani nelle probabili formazioni di Milan Sampdoria, domani a San Siro: qui sarà confermato dal primo minuto il tandem in attacco formato da Gabbiadini e Quagliarella. Per il centrocampo dovrebbero puntare a una maglia da titolare Adrien Silva e Thorsby, mentre toccherà a Candreva e Jankto agire dal primo minuto sull’esterno del reparto: occhio però a Damsgaard, che rimane in ballottaggio con centrale ex Udinese. In difesa poi ben pochi dubbi per l’allenatore, che ha da risolvere solo il ballottaggio tra Tonelli e Yoshida al centro del reparto. In ogni caso vedremo domani titolari Colley al centro e la coppia con Bereszynski e Augello adibita a guardia sui corridoi esterni.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, T Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Rebic; Ibrahimovic All. Pioli

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, A Silva, Thorsby, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini All. Ranieri



