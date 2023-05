PROBABILI FORMAZIONI MILAN SAMPDORIA/ Diretta tv: Tonali e Krunic in mediana

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SAMPDORIA: A CENTROCAMPO

Studiando la composizione del centrocampo nelle probabili formazioni di Milan Sampdoria, possiamo dire che Stefano Pioli si affiderà ai suoi titolari: Sandro Tonali è stato uno degli ultimi ad arrendersi nella semifinale di Champions League e rappresenta ormai la grande certezza rossonera non solo in mediana, ma in generale all’interno della squadra. Avremo poi Rade Krunic, che giocherà con lui nel settore nevralgico: il bosniaco è cresciuto di colpi nella seconda metà della stagione e ha dimostrato di poter essere un fattore in questo Milan, anche se comunque le valutazioni sul suo futuro andranno fatte.

Per quanto riguarda la Sampdoria, i due giocatori in mezzo dovrebbero essere ancora una volta Tomas Rincon e Harry Winks: per entrambi la retrocessione in Serie B dovrebbe significare addio, tutto sommato allora i blucerchiati – ma bisognerà vedere in quale categoria ripartiranno – potrebbero proseguire con Simone Zanoli, terzino destro arrivato dal Napoli e che lunedì scorso ha anche trovato la via della rete contro l’Empoli. Intanto, per la partita di San Siro non dovrebbe cambiare nemmeno l’esterno sinistro: sarà Tommaso Augello, che nel corso della sua esperienza alla Sampdoria è cresciuto davvero tanto. (agg. di Claudio Franceschini)

CHI GIOCA A SAN SIRO?

Le probabili formazioni di Milan Sampdoria ci conducono attraverso la partita che si gioca alle ore 20:45 di sabato 20 maggio: a San Siro siamo nella 36^ giornata di Serie A 2022-2023. Smaltita – forse – la delusione per la semifinale di Champions League, il Milan ha tre finali da non sbagliare: il quarto posto è fondamentale per proseguire nel progetto, ma in campionato è stato perso un po’ il filo per inseguire il sogno in Europa e, con la sconfitta di La Spezia, le cose si sono fatte tremendamente complicate per la squadra rossonera.

Oggi però c’è una bella occasione: la Sampdoria è retrocessa da tempo e, orgoglio a parte, ha ben poco da chiedere alle ultime giornate di Serie A – nell’ultimo Monday Night ha sfiorato la vittoria contro l’Empoli. Vedremo quindi cosa succederà sul terreno di gioco del Giuseppe Meazza; mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo fare le nostre consuete valutazioni circa le scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a leggere nel dettaglio le probabili formazioni di Milan Sampdoria.

DIRETTA MILAN SAMPDORIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Sampdoria è disponibile per gli abbonati sui canali della televisione satellitare – come è sempre stato nel corso di questa stagione – ma come sappiamo esiste una seconda opzione: la partita di Serie A infatti è garantita anche dalla piattaforma DAZN, che le fornisce tutte (ancora una volta, riguardo questa edizione del campionato). Sarà dunque una visione in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone o in alternativa anche una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SAMPDORIA

LE SCELTE DI PIOLI

Niente più turnover in Milan Sampdoria: giocano i migliori per Stefano Pioli, al netto ovviamente di Bennacer e Ibrahimovic che sono ancora ai box. Rispetto alla semifinale di Champions League i cambi dovrebbero essere soltanto due: Kjaer per l’infortunato Thiaw al centro della difesa e Saelemaekers che prenderebbe il posto di Junior Messias a destra. Maignan andrà in porta, con Tomori secondo centrale; i terzini saranno come sempre Calabria e Theo Hernandez. A fare cerniera in mediana ecco Tonali e Krunic; poi Brahim Diaz ancora titolare sulla trequarti, scalzando un De Ketelaere che non ha mai convinto nel corso di questa stagione. I due pezzi da novanta in attacco, vale a dire Rafael Leao e Giroud, ci saranno: il Milan deve vincere questa partita così come le altre, non può fare sconti e dunque questo dovrebbe essere l’assetto scelto da Pioli per la partita di San Siro.

GLI 11 DI STANKOVIC

Avendo già conosciuto la retrocessione, Dejan Stankovic può permettersi di far giocare chi ha visto meno il campo: in Milan Sampdoria dunque è difficile ipotizzare quale possa essere l’undici di partenza in casa blucerchiata. Verosimilmente, potrebbe ricalcare quello che si è visto contro l’Empoli: in porta ci sarà Ravaglia – per Audero la stagione è terminata da tempo – in difesa il terzetto potrebbe essere formato da Gunter, Nuytinck e Amione con due laterali, che partendo dal centrocampo, sarebbero Zanoli (in gol lunedì) e Augello. La coppia in mezzo può nuovamente essere formata da Winks e Rincon; poi spazio a Djuricic che agisce tra le linee in qualità di trequartista. Quagliarella, che potrebbe essere alle ultime partite con la Sampdoria, prenota un posto da titolare; al suo fianco dovremmo vedere Gabbiadini, la prima alternativa per l’attacco rimane Lammers e poi, come già detto, attenzione alle possibili sorprese.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SAMPDORIA: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Djuricic; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Dejan Stankovic











