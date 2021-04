Probabili formazioni Milan Sampdoria/ Quote, Ante Rebic dal primo minuto

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SAMPDORIA: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Milan Sampdoria, match atteso oggi alle ore 12.30 tra le mura di San Siro per la 29^ giornata della Serie A, la prima dopo un lungo stop per gli impegni delle nazionali. Il Diavolo di Mister Pioli torna dunque in campo ben intenzionato a continuare, senza altre distrazioni. nella sua corsa al podio della classifica del primo campionato italiano. Dopo aver regolato lo scorso 21 marzo la Fiorentina, la squadra rossonera è salda nella seconda posizione della graduatoria, ma ancora registra un distacco di ben 6 lunghezze della capolista Inter: gap che Pioli ha in mente di ricucire parzialmente già nella sfida di oggi contro una Sampdoria sempre coriacea. La formazione di Ranieri, prima della sosta, era riuscita a riscattare alcuni risultati deludenti superando per 1-0 il Torino: da questo successo i doriani ripartiranno oggi, motivati a mettere in sacco una big del campionato. Andiamo allora a controllare quali saranno le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Milan Sampdoria.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida per la 29^ giornata di Serie A non abbiamo dubbi nel consegnare ai rossoneri il favore del pronostico: il portale di scommesse Snai poi per l’1×2 del match ha fissato a 1.55 il successo del Milan, contro il più alto 6.00 per la vittoria della Sampdoria, col pareggio dato a 4.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN SAMPDORIA

LE MOSSE DI PIOLI

Fatto il conto degli assenti annunciati nella 29^ giornata e ricordato che Ante Rebic sarà oggi disponibile vista la riduzione della squalifica dal giudice sportivo, ecco che non vi saranno grandi novità nell’11 di mister Pioli. Fissato il consueto 4-2-3-1, ecco che in attacco sarà spazio dal primo minuto proprio per l’ala croata, messa in coppia con Saelemakers, mentre toccherà a Zlatan Ibrahimovic fare da prima punta, con Hakan Calhanoglu (di ritorno da un’esperienza ricca di soddisfazioni con la nazionale turca) pronto sulla trequarti. Per la mediana siamo sicuri di vedere oggi dal primo minuto Franck Kessie e Ismael Bnnacer, preferito a Tonali, mentre in difesa ecco che sarà Tomori a prendere il posto dell’infortunato Romagnoli, al centro con Kjaer. A completare il reparto Theo Hernandez e Dalot, questo favorito su Kalulu per occupare il posto di Calabria.

LE SCELTE DI RANIERI

Via libera al 4-4-2 per le probabili formazioni di Milan Sampdoria, dove Mister Ranieri dovrà certo fare a meno di Torregrossa come di Ekdal. Ecco che allora oggi a San Siro il tecnico dei doriani si affiderà a Quagliarella e Gabbiadini come coppia d’attacco, mentre per il centrocampo sarà spazio dal primo minuto per Adrien Silva come per Thorsby almeno al centro: sull’esterno dello schieramento si faranno invece avanti Candreva e Jankto, anche se è forte la candidatura di Damsgaard. Pochi dubbi poi anche nella difesa della squadra blucerchiata se si eccettua il ballottaggio ancora in corso tra Tonelli e Yoshida: in ogni caso al centro sarà maglia da titolare per Colley, mentre in corsia ecco pronti Bereszybski e Augello.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, T Hernadez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic: Ibrahimovic All. Pioli

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, A Silva, Thorsby, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella All. Ranieri



