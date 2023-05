Probabili formazioni Milan Sampdoria/ Quote: basta turnover per Pioli

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SAMPDORIA: CHI GIOCA?

Le probabili formazioni di Milan Sampdoria ci presentano le possibili mosse dei due allenatori per la partita di questa sera a San Siro per la trentaseiesima giornata di Serie A. Il Milan di Stefano Pioli deve ripartire dopo la delusione per la doppia sconfitta nel derby in semifinale di Champions League, ora è obbligatorio raggiungere almeno il quarto posto, perché essere presenti in Champions League anche l’anno prossimo è fondamentale per proseguire nel progetto. In campionato, per inseguire il sogno in Europa, la situazione non è brillante e, con la sconfitta di La Spezia, le cose si sono rese più difficili per la squadra rossonera, che però adesso potrebbe ripartire con un “aiuto” dal calendario.

Oggi infatti c’è una bella occasione: la Sampdoria è ultima e matematicamente retrocessa da tempo, di conseguenza ha ben poco da chiedere alle ultime giornate di Serie A anche se nella scorsa giornata ha sfiorato la vittoria contro l’Empoli e proverà a cogliere almeno una gioia in settimane drammatiche sportivamente per i blucerchiati, magari approfittando di un Milan stanco fisicamente e mentalmente, che però non può più sbagliare. Tutto questo premesso, analizziamo le scelte che saranno operate dai due allenatori leggendo le ultime notizie sulle probabili formazioni di Milan Sampdoria.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Milan Sampdoria, che è comprensibilmente a senso unico secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. Il segno 1 infatti è quotato a 1,18, mentre poi si sale già a quota 7,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 16 volte la postain palio sul segno 2 qualora fosse la Sampdoria a vincere.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SAMPDORIA

LE SCELTE DI PIOLI

Niente più turnover nelle probabili formazioni di Milan Sampdoria, perché purtroppo non c’è più necessità di farlo: giocano i migliori a disposizione di Stefano Pioli. Rispetto alla semifinale di Champions League i cambi dovrebbero essere soltanto due: Kjaer per l’infortunato Thiaw al centro della difesa e Saelemaekers al posto di Junior Messias a destra. Maignan andrà in porta, con Tomori secondo centrale; i terzini saranno come sempre Calabria e Theo Hernandez. In mediana ecco la coppia formata da Tonali e Krunic; Brahim Diaz sarà il trequartista centrale, ecco infine naturalmente Rafael Leao come ala sinistra e il centravanti Giroud, che però è a secco di gol ormai da un mese.

LE MOSSE DI STANKOVIC

Avendo già conosciuto la retrocessione, Dejan Stankovic potrebbe far giocare chi ha visto meno il campo nelle probabili formazioni di Milan Sampdoria. Verosimilmente, in porta ci sarà Ravaglia, mentre davanti a lui in difesa il terzetto titolare potrebbe essere formato da Gunter, Nuytinck e Amione con laterali Zanoli a destra e Augello a sinistra. La coppia nel cuore del centrocampo può nuovamente essere formata da Winks e Rincon; Djuricic invece agirà tra le linee in qualità di trequartista. Quagliarella, che potrebbe essere alle ultime partite con la Sampdoria, prenota un posto da titolare; al suo fianco dovremmo vedere Gabbiadini, con Lammers prima alternativa.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SAMPDORIA: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. All. Pioli.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Djuricic; Quagliarella, Gabbiadini. All. Stankovic.











