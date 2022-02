Probabili formazioni Milan Sampdoria/ Quote: certezza Giroud (Serie A)

PROBABILI FORMAIZONI MILAN SAMPDORIA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Leggiamo le probabili formazioni di Milan Sampdoria per avvicinarci alla partita di Serie A che oggi all’ora di pranzo a San Siro vedrà in primo piano soprattutto i padroni di casa rossoneri, dal momento che la formazione di Stefano Pioli arriva dal successo di sabato scorso nel derby e poi anche da una gradita conferma grazie al perentorio 4-0 di mercoledì in Coppa Italia contro la Lazio. Attenzione a non sbagliare una partita forse sulla carta più “facile”, sarebbe come scivolare sulla proverbiale buccia di banana.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SAMPDORIA/ Diretta tv, Calabria giocherà a sinistra?

La Sampdoria del grande ex Marco Giampaolo si presenterà a San Siro avendo ben poco da perdere: i blucerchiati arrivano dalla bellissima vittoria per 4-0 contro il Sassuolo settimana scorsa, adesso tutto quanto di positivo dovesse arrivare da San Siro sarà guadagnato rispetto alle aspettative sulla carta. I genovesi sapranno fare la sorpresa? Per il momento, analizziamo le ultime notizie sulle probabili formazioni di Milan Sampdoria.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo nel frattempo a scoprire quali sono le quote offerte da Snai per il pronostico su Milan Sampdoria. Logicamente favoriti i padroni di casa: il segno 1 è proposto a 1,40, mentre poi si sale a quota 4,75 in caso di pareggio sul segno X e fino a 7,25 volte la posta in palio sul segno 2 se dovesse vincere la Sampdoria.

PROBABILI FORMAIZONI MILAN SAMPDORIA

LE SCELTE DI PIOLI

Nelle probabili formazioni di Milan Sampdoria, mister Stefano Pioli deve fare a meno di Theo Hernandez, che deve scontare la squalifica; ritrova però Rebic, che può essere un’importante alternativa non solo a Giroud, confermato titolare – non solo per l’assenza di Ibrahimovic – dopo aver segnato 4 gol nelle ultime due partite, ma anche a Rafael Leao come esterno sinistro sulla trequarti. Il portoghese appare comunque favorito, con Saelemaekers che dovrebbe tornare titolare a destra (è favorito su Messias), con Brahim Diaz favorito come trequartista centrale.

Kessié infatti dovrebbe tornare a giocare da mediano, nel suo ruolo preferito al fianco di uno tra Tonali e Bennacer. In difesa Tomori sembra pronto a esserci dal primo minuto: con l’inglese titolare potrebbe finire in panchina Kalulu, a meno che approfitti dell’assenza di Theo per agire come terzino destro. Qui è in ballottaggio con Florenzi; sull’altro versante ci sarebbe spostato a sinistra Calabria, mentre il portiere sarà ovviamente Maignan.

LE MOSSE DI GIAMPAOLO

Marco Giampaolo affronta le probabili formazioni di Milan Sampdoria da grande ex, purtroppo ha perso Gabbiadini fino al termine della stagione e non avrà a disposizione nemmeno Yoshida e il lungodegente Damsgaard. Nel suo 4-2-3-1 il portiere sarà Falcone, che ha ormai scalzato Audero dalla squadra titolare; salgono le quotazioni dell’ex Andrea Conti ma il favorito a destra dovrebbe essere Bereszynski, sull’altro versante invece giocherà Murru che con il nuovo allenatore è tornato titolare. In mezzo Omar Colley è tornato dalla Coppa d’Africa), a fare coppia con lui ci sarà Ferrari.

A centrocampo Thorsby si prende la maglia da mediano a lato di Rincon, uno dei nuovi arrivi di gennaio, mentre davanti un altro volto nuovo, il già determinante Sensi, avrà in mano le redini giocando come trequartista centrale. Il già citato Conti dovrebbe trovare spazio come esterno a destra nel terzetto di trequartisti; a sinistra Candreva, ma ovviamente c’è attesa per l’esordio di Giovinco con la sua nuova maglia. Caputo invece sarà la prima punta, praticamente senza concorrenza.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAIZONI MILAN SAMPDORIA

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Calabria; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, B. Diaz, R. Leao; Giroud. All. Pioli.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Falcone; Bereszynski, Colley, Ferrari, Murru; Rincon, Thorsby; Conti, Sensi, Candreva; Caputo. All. Giampaolo.



