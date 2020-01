Probabili formazioni Milan Sampdoria/ Quote: una chance per Piatek (Serie A)

Milan Sampdoria si giocherà alle ore 15.00: le due formazioni puntano a iniziare bene il 2020 dopo avere vissuto una prima parte deludente del campionato di Serie A. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha riacceso l’entusiasmo rossonero, ma l’ultima uscita della squadra di Stefano Pioli fu la disfatta di Bergamo, che va subito riscattata. Sampdoria invece a caccia di punti salvezza dopo la sconfitta contro la Juventus nell’ultimo turno prima di Natale. Allora adesso andiamo ad analizzare senza indugio quali siano le ultime notizie sulle probabili formazioni di Milan Sampdoria a poche ore dal via di questa partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote per Milan Sampdoria secondo l’agenzia Snai. I padroni di casa partono chiaramente favoriti: il segno 1 è quotato a 1,60, mentre poi si sale a 3,90 in caso di segno X e fino a 6,00 volte la posta in palio in caso di vittoria esterna della Sampdoria, per chi avrà creduto nel segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SAMPDORIA

LE SCELTE DI PIOLI

Nelle probabili formazioni di Milan Sampdoria diciamo subito che Ibrahimovic è tecnicamente disponibile, ma dovrebbe andare in panchina: tocca ancora a Piatek, in ballottaggio caso mai con Rafael Leao per il ruolo di prima punta al centro del solito tridente nel quale Suso e Calhanoglu saranno gli esterni. La buona notizia è il ritorno di Théo Hernandez che ha scontato il turno di squalifica e dunque completerà una difesa ormai ben definita per Stefano Pioli, con Conti nettamente favorito nel testa a testa con Calabria e poi la coppia centrale formata da Musacchio e capitan Romagnoli, naturalmente davanti a Gigio Donnarumma. A centrocampo importante conferma per Bonaventura che, da quando è rientrato dal grave infortunio, è tornato ad essere un punto fermo per il Milan; a guidare la squadra in cabina di regia ecco Bennacer, per la terza maglia a disposizione si annuncia invece un ballottaggio addirittura a tre fra Kessiè, Krunic e Paquetà.

GLI UOMINI DI RANIERI

Sempre per le probabili formazioni di Milan Sampdoria, ecco che Claudio Ranieri ritrova sicuramente Quagliarella che farà coppia con Gabbiadini in attacco e pure Ekdal, che si riprende la regia a centrocampo. Al suo fianco le due mezzali dovrebbero essere Linetty e Jankto, anche se il primo è dato in ballottaggio con Rolando Vieira, mentre sulla trequarti agirà Gaston Ramirez, dal momento che il modulo sarà il 4-3-1-2. Da ricordare che Caprari è stato espulso nell’ultima giornata prima della sosta e deve scontare la squalifica, risolvendo ogni possibile dubbio in attacco. Infine la difesa, dove troveremo davanti al portiere Audero la coppia centrale formata da Colley e Murillo, mentre i due terzini ancora una volta dovrebbero essere Depaoli e Murru, anche se il primo è insidiato da ben due compagni di reparto, cioè Bereszynski e Thorsby.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Pioli.

A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Calabria, Caldara, Rodriguez, Paquetà, Biglia, Krunic, Castillejo, Rebic, Ibrahimovic, Rafael Leao.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Duarte.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Depaoli, Colley, Murillo, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.

A disposizione: Seculin, Bereszynski, Chabot, Regini, Augello, Léris, Thorsby, Vieira, Bertolacci, Maroni, Rigoni, Bonazzoli.

Squalificati: Caprari.

Indisponibili: Ferrari, Barreto.



