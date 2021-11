Probabili formazioni Milan Sassuolo/ Diretta tv, mosse quasi obbligate per Dionisi

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO: CHI IN CAMPO DOMANI?

Solo domani si accenderà la sfida per la 14^ giornata della Serie A tra Milan e Sassuolo, alle ore 15.00 tra le mura di San Siro: andiamo allora a vedere quali saranno le scelte per le probabili formazioni del match. Dopo aver riaperto le speranze in Europa, il Diavolo di Pioli torna in campo domani, ben intenzionato a mettersi alle spalle l’ultimo brutto KO con la Fiorentina: obbiettivo dichiarato fare propri tre punti pesanti davanti al pubblico di casa e continuare a occupare la prima posizione nella classifica di campionato.

Pure contro ecco un ospite difficile come è il Sassuolo: la squadra di Dionisi, pure decimata dagli infortuni, rimane sempre avversario temibile, da non sottovalutare. Non sarà domani match facile per il Diavolo, che pure conta molti assenti: andiamo dunque a vedere quali potrebbero essere le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Milan Sassuolo.

MILAN SASSUOLO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Va subito detto che purtroppo la diretta tv di Milan Sassuolo non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, non essendo una delle partite previste nel turno di campionato. Il match sarà dunque riservato in esclusiva agli abbonati della piattaforma DAZN (broadcaster ufficiale della Serie A) che potranno seguire il match in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure servendosi di una smart tv con collegamento a internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO

LE MOSSE DI PIOLI

Accennato alla defezioni neroverdi, pure va detto che anche Pioli potrebbe avere difficoltà a segnare il proprio 11 alla vigilia della 14^ giornata di campionato, visto i tanti out annunciati nel turno: in ogni caso non rinuncerà al 4-2-3-1 per le probabili formazioni di Milan Sassuolo. In difesa però già il tecnico sarà costretto a chiedere a Tomori di stringere i denti e di collocarsi al centro dello schieramento al fianco di Kjaer: in corsia immancabile Theo Hernandez, ancora in compagnia con Kalulu, visto che Calabria è fermo ai box per infortunio. Nessun dubbio poi nel centrocampo del Milan con la riproposizione della coppa Tonali-Kessiè al centro e con Brahim Diaz che si collocherà sulla linea delle tre quarti, appena dietro all’attacco. In avanti pure saranno straordinari obbligati per Zlatan Ibrahimovic, visto che sia Giroud che Rebic non sono in buone condizione: ai lati dello svedese ecco pronti dal primo minuto Leao e Saelemaekers.

LE SCELTE DI DIONISI

Classico 4-3-2-1 invece per Mister Dionisi, che pure alla vigilia della 14^ giornata di Serie A dovrà valutare le condizioni degli acciaccati Djuricic e Boga, indirizzati comunque al massimo verso la panchina domani. Di conseguenza avremo in attacco ancora dal primo minuto Scamacca e Berardi con Raspadori che completerà il tridente offensivo , come pure già fatto solo pochi giorni fa nell’ultimo turno di campionato col Cagliari. Per il centrocampo rimangono poi sicure le maglie di Maxime Lopez e di Traire, mentre a destra dovrebbe farsi trovare pronto dal primo minuto anche Matheus Henrique, visto che pure Frattesi è stato fermato dal giudice sportivo. Pochi dubbi nella difesa emiliana infine con Chiriches e Ferrari collocati al centro del reparto, e il duo Toljan-Rogerio pronto ai lati: tra i pali ecco Consigli.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Kjaer, T Hernadez; Kessiè, Tonali; Saelemaekers, B Diaz, R Leao; Ibrahimovic All. Pioli

SASSUOLO (4-3-2-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Matheus Henrique, M Lopez, Traorè; Berardi, Raspadori; Scamacca All. Dionisi



