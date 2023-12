PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO/ Diretta tv: Reijnders perno del centrocampo (Serie A, 29 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO: A CENTROCAMPO

Chi gioca a centrocampo a San Siro? Studiando le probabili formazioni di Milan Sassuolo abbiamo già speso due parole per l’emergenza in casa rossonera. Tuttavia, in mediana le scelte non mancano: Stefano Pioli sabato potrebbe affidarsi a Tijjani Reijnders, a oggi il vero stakanovista del reparto e in generale di tutta la squadra, e Ismael Bennacer che finalmente, dopo il grave infortunio subito in Champions League la scorsa primavera, è tornato a disposizione dei rossoneri ed è pronto a riprendersi la maglia da titolare. Le opzioni alternative rispondono ai nomi di Yunus Musah e Rade Krunic, ma anche Yacine Adli; poi, Ruben Loftus-Cheek si può piazzare sicuramente nel reparto centrale abbandonando la trequarti, anche se in questo caso Pioli dovrebbe leggermente adattare qualche calciatore più avanzato.

Nel Sassuolo come già detto pesa l’indisponibilità di Daniel Boloca: Kristian Thorstvedt nelle ultime giornate è stato impiegato come trequartista tattico, ma vista l’emergenza (mancherà anche Pedro Obiang) Alessio Dionisi dovrebbe disporne l’arretramento per fare reparto con Matheus Henrique, mandando invece Nedim Bajrami ad agire alle spalle del centravanti. A leggere i nomi, il Sassuolo ha sicuramente “peggiorato” la sua situazione di centrocampo rispetto a quando giocavano Davide Frattesi e Maxime Lopez, ma la squadra dopo 17 giornate di Serie A ha gli stessi punti dell’anno scorso… (agg. di Claudio Franceschini)

CHI GIOCA A SAN SIRO?

Analizzando le probabili formazioni di Milan Sassuolo studiamo la partita che si gioca alle ore 18:00 di sabato 30 dicembre, valida per la 18^ giornata di Serie A 2023-2024: penultimo turno di andata, e Milan che vuole chiudere nel migliore dei modi un anno solare andato in calo drastico, come dimostra il pareggio sul campo della Salernitana con sconfitta evitata al 90’. Un Milan che sembra aver perso la via e, visto che parliamo di probabili formazioni, ancora una volta in emergenza totale con tantissimi infortuni, che a questo punto non possono più essere una semplice sfortuna.

Il Sassuolo dal canto suo non può prendere alla leggera la partita di San Siro: sconfitto in casa dal Genoa, il club neroverde si ritrova con appena tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione, e dunque uno scenario che si sta facendo sempre più complicato e potrebbe diventare addirittura drammatico. Nell’attesa che arrivi il pomeriggio di sabato, proviamo a fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate da parte dei due allenatori sul terreno di gioco, dunque analizziamo in maniera più approfondita le probabili formazioni di Milan Sassuolo.

MILAN SASSUOLO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO

LE SCELTE DI PIOLI

Emergenza totale per Stefano Pioli in Milan Sassuolo: in difesa si è fermato anche Tomori che sarà out fino a febbraio, con Thiaw ancora ai box la soluzione per affiancare Kjaer è una staffetta tra Jan-Carlo Simic e Marco Pellegrino, in alternativa Theo Hernandez potrebbe scalare al centro dirottando Florenzi a sinistra, con Calabria che ovviamente sarebbe confermato a destra. In porta ci sarà Maignan; in mezzo al campo, se non altro una buona notizia il ritorno di Bennacer, che potrebbe dunque essere titolare insieme a Reijnders che in questo momento non sembra essere oggetto del turnover, che pure potrebbe essere operato visto che Musah è disponibile, o eventualmente potremmo avere l’arretramento di Loftus-Cheek o una maglia per Krunic. Davanti insomma le opzioni per il Milan ci sono; Pulisic e Rafael Leao dovrebbero fare gli esterni sulla trequarti con Giroud da prima punta, ma occhio a Luka Jovic che sta bene e potrebbe avere la maglia da titolare.

LE MOSSE DI DIONISI

Qualche problema anche per Alessio Dionisi, che deve affrontare Milan Sassuolo senza Boloca: una tegola l’indisponibilità del centrocampista rumeno, poi ai box anche Defrel e Matias Viña. Per sopperire all’assenza di Boloca avremo probabilmente Thorstvedt che scala a centrocampo, anche perché Obiang non recupera in tempo per la partita di San Siro; dunque a giocare come centrale sulla trequarti sarà Bajrami che si riprende una maglia da titolare, stretto tra Domenico Berardi e Laurienté – che non sono in discussione – e con Pinamonti che naturalmente sarà la prima punta. A completare il centrocampo del Sassuolo sarà Matheus Henrique; in difesa invece avremo ancora una volta Toljan che scala a sinistra lasciando a Pedersen la maglia di terzino destro, in porta chiaramente Consigli e poi i due centrali saranno Erlic e Ruan Tressoldi, ma attenzione ovviamente a Gian Marco Ferrari che Dionisi considera come potenziale titolare per affrontare il Milan.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, J. Simic, T. Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Tressoldi, Toljan; Thorstvedt, Matheus Henrique; D. Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Alessio Dionisi











