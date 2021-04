Probabili formazioni Milan Sassuolo/ Diretta tv: ritorna Ibrahimovic

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Milan Sassuolo ci accompagnano verso la partita allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, che domani sera sarà uno dei big-match del turno infrasettimanale fissato nella trentaduesima giornata di Serie A tra i padroni di casa rossoneri di Stefano Pioli e gli ospiti neroverdi di Roberto De Zerbi. Una partita certamente da non sottovalutare per il Milan, che domenica è tornato a vincere in casa contro il Genoa, ma a San Siro continua a faticare più del previsto anche contro le medio-piccole, di cui il Sassuolo è sicuramente la migliore espressione, considerato l’ottavo posto degli emiliani consolidato grazie alla vittoria di sabato scorso contro la Fiorentina.

La serenità degli ospiti contro un Milan che invece non può sbagliare per avvicinare sempre di più la zona Champions League e magari sperare ancora pure nel sogno scudetto. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Milan Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO

LE MOSSE DI PIOLI

Le probabili formazioni di Milan Sassuolo mettono naturalmente in copertina per Stefano Pioli il ritorno di Ibrahimovic come prima punta nel 4-2-3-1 rossonero, supportato sulla trequarti certamente da Calhanoglu in posizione centrale, mentre come esterni potrebbe esserci un doppio ballottaggio Saelemaekers-Castillejo a destra e Rebic-Leao a sinistra, con il crtoato favorito. In mediana è intoccabile Kessié, al suo fianco potrebbe esserci un ballottaggio tra Bennacer e Tonali, con l’ex Empoli favorito. Infine in difesa Dalot e Kalulu si contendono il posto da terzino destro che resta in palio a causa dei problemi fisici di Calabria, in mezzo giocheranno due tra Romagnoli, Kjaer e Tomori – con l’italiano che appare favorito e dunque ballottaggio verosimile tra gli altri due per affiancarlo – e sulla sinistra naturalmente Theo Hernandez completerà il quartetto davanti a Gigio Donnarumma.

LE SCELTE DI DE ZERBI

Sul fronte neroverde, le probabili formazioni di Milan Sassuolo dovrebbero portare a Roberto De Zerbi la bella notizia del ritorno di Berardi come titolare dopo il grande impatto nella ripresa contro la Fiorentina, nel 4-2-3-1 del Sassuolo nel reparto offensivo dovrebbero giocare anche Raspadori come prima punta, Boga come ala sinistra ed infine uno tra Djuricic e Traoré, che sono infatti in ballottaggio per la posizione di trequartista centrale. In mediana dovrebbero agire il grande ex Locatelli e Maxime Lopez, favorito su Obiang che comunque spera ancora, mentre in difesa avremo i due centrali Chiriches e Ferrari davanti al portiere Consigli, ma è un dilemma quello relativo ai due terzini. A destra infatti se la giocano Toljan e Muldur, mentre a sinistra è aperto il ballottaggio che coinvolge Rogerio e Kyriakopoulos.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Condigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, M. Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi.



