Probabili formazioni Milan Sassuolo/ Quote, De Zerbi punta su Raspadori titolare

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO: CHI IN CAMPO OGGI?

Si accenderà questa sera alle ore 18.30 la sfida per la 32^ giornata di Serie A tra Milan e Sassuolo, tra le mura dello stadio San Siro: andiamo allora a controllare quali saranno le mosse per le probabili formazioni del match. Quest’oggi infatti Mister Pioli non può permettersi di lasciare altri punti in giro, anche se di fronte avrà una squadra sempre ostica e combattiva come è quella neroverde. Dopo aver superato il Genoa per 2-1 pochi giorni fa, il Diavolo ha approfittato della frenata della capolista Inter contro il Napoli (pareggio per 1-1 al San Paolo), per ricucire, sia pure solo parzialmente, il gap che li divide in classifica: pure sono ancora ben nove i punti che separano i rossoneri dalla vetta e la strada (anche verso la conferma nella prossima Champions league) è ancora molto lunga.

Di contro una squadra che non ha davvero nulla da perdere: dalla ottava posizione con 46 punti ci pare difficile che il Sassuolo possa arrivare fino alla Conference league, ma mai dire mai. Vedremo che cosa accadrà già questa sera in campo: quali saranno le mosse per le probabili formazioni di Milan Sassuolo?

QUOTE E PRONOSTICO

Per il match della 32^ giornata di Serie A a San Siro, non esitiamo a concedere ai rossoneri il favore del pronostico. Per l’1×2 del match il portale di scommesse Snai ha quotato a 1.55 la vittoria del Milan, contro il più alto 5.75 segnato per il successo del Sassuolo: il pareggio vale 4.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO

LE MOSSE DI PIOLI

Per la 32^ giornata di Serie A, Pioli ha recuperato sia Romagnoli che Calabria per la difesa del suo 4-2-3-1, ma di fatto solo il capitano potrebbe venir rilanciato dal primo minuto, al centro del reparto in compagnia di Kjaer: in corsia sarà allora ancor ballottaggio tra Kalulu e Dalot per il posto a destra, mentre a sinistra sarà titolare il solito Theo Hernandez. Per la mediana intoccabile Franck Kessie, ma sarà duello tra Tonali e Bennacer per un posto da titolare: al solito sarà Hakan Calhanoglu a collocarsi dal primo minuto sulla linea della trequarti. Per l’attacco si celebra il ritorno, smaltita la squalifica, di Zlatan Ibrahimovic: con lo svedese in prima punta, dovrebbe essere spazio per Ante Rebic sull’esterno (al posto di Castilejo), con Saelemaekers ancora titolare: pronti dalla panchina i jolly Leao e Hauge.

LE SCELTE DI DE ZERBI

Spazio al solito 4-2-3-1 per i neroverdi nelle probabili formazioni di Milan Sassuolo, dove pure sarà spazio per il giovane Raspadori, pronto dal primo minuto, in prima punta: Caputo è difficilmente recuperabile dall’infermeria. Rivedremo però Berardi, pronto titolare sull’esterno del reparto offensivo, in coppia con Boga: Djuricic al solito si collocherà sulla linea della trequarti. A centrocampo via libera di nuovo al duo composto da Locatelli e Maxime Lopez, con l’ex del match di nuovo titolare dopo la panchina osservata pochi giorni fa contro la Fiorentina. Saranno poi ancora Chiriches e Ferrari i preferiti al centro della difesa, con Toljan e Rogerio posti sull’esterno: Muldur e Kyriakopoulos però scalpitano dalla panchina.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma: Dalot, Kjaer, Romagnoli, T Hernandez; Kessiè, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic All. Pioli

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, M Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori All. De Zerbi.



