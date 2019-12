Probabili formazioni Milan Sassuolo/ Quote, grandi riconferme per Pioli (Serie A)

Si accenderà oggi alle ore 15,00 a San Siro il match della 16^ giornata di Serie A tra Milan e Sassuolo, le cui probabili formazioni sono ora sotto analisi. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Stefano Pioli per questa sfida casalinga: il tecnico rossonero però per le probabili formazioni di Milan Sassuolo portrebbe anche non regalarci alcuna novità. Dopo la buona vittoria ottenuta sul Bologna, pare infatti che l’allenatore del Diavolo ed ex del match voglia riconfermare lo stesso 11 visto al Dall’Ara, nella speranza di ricevere ancora segnali positivi dai suoi. Non sono previste sorprese neppure nell’11 del Sassuolo che vedremo oggi in campo: le pesanti assenze annunciate per la 16^ giornata di campionato infatti condizioneranno molto le mosse di De Zerbi. Andiamo dunque a controllare le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Milan Sassuolo.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante la sfida ostica, il favore del pronostico sulla carta sorride ai rossoneri in questo turno di Serie A. Il portale di scommesse snai per l’1×2 ha fissato a 1,55 la quota per la vittoria del Milan, mentre il successo del Sassuolo vale 5,50: il pareggio è stato fissato a 4,50.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN SASSUOLO

LE MOSSE DI PIOLI

Ecco che allora per le probabili formazioni di Milan Sassuolo, Pioli ha in mente di confermare gli stessi 11 che hanno ben fatto al Dall’Ara, chiaramente schierati con il consueto 4-3-3. Ecco che allora oggi non dubitiamo di vedere Gigio Donnarumma tra i pali per il diavolo e davanti in difesa vi sarà spazio per Musacchio e Romagnoli, come pure per il duo Conti-Theo Hernandez ai lati. Per la mediana del Milan si poi ancora avanti Bennacer in cabina di regia: spazio poi per Kessie e Bonaventura ai lati, anche perchè Calhanoglu sarà impiegato in attacco. Qui oltre al turco troveremo oggi come titolare Suso e pure Piatek, impaziente di tornare al gol, si spera anche se azione.

LE SCELTE DI DE ZERBI

Come riferito prima, le mosse di De Zerbi per le probabili formazioni di Milan Sassuolo, saranno inevitabilmente condizionate anche dalle assenze annunciate per questa 16^ giornata. A conti fatti però questo pomeriggio a San Siro vedremo un buon 4-2-3-1, che vedrà in difesa il duo centrale Romagna-Ferrari e la coppia con Kyriakopoulos e Toljan ai lati. Per la mediana degli emiliani la prima ipotesi vede in campo dal primo minuto Magnanelli e l’ex del match Locatelli, mentre toccherà a Djuricic porsi sulla tre quarti. Sono poi confermati dal primo minuto Caputo prima punta, come Boga e Berardi, quest’ultimo fresco di gol contro il Cagliari nel turno precedente di campionato.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 G Donnarumma; 12 Conti, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 19 T Hernandez; 79 Kessie, 4 Bennacer, 5 Bonaventura; 8 Suso, 9 Piatek, 10 Calhanoglu All. Pioli

SASSUOLO (4-2-3-1): 63 Turati; 22 Toljan, 31 Ferrari, 19 Romagna, 77 Kyriakopoulos; 4 Magnanelli, 73 Locatelli; 25 Berardi, 10 Djuricic, 7 Boga; 9 Caputo All. De Zerbi.



