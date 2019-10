Probabili formazioni Milan Spal/ Quote, Piatek torna titolare? (Serie A)

Con le probabili formazioni di Milan Spal analizziamo le scelte dei due allenatori per il posticipo della decima giornata in Serie A 2019-2020: il turno infrasettimanale si chiude a San Siro giovedì 31 ottobre, con calcio d’inizio alle ore 21:00. Stefano Pioli affronta la terza partita come allenatore dei rossoneri, e va ancora a caccia della prima vittoria: domenica scorsa è stato sconfitto in casa della Roma, ma ancora più deludente era stato il pareggio interno contro il Lecce in una partita che era stata dominata nel primo tempo, ma non chiusa. Potrebbe cambiare qualcosa per Pioli come per Leonardo Semplici, anche se la Spal nell’ultima giornata è stata capace di frenare il Napoli: la classifica del campionato è ancora poco brillante, ma se non altro il punto conquistato ha portato tanta fiducia. Vediamo allora in che modo le due squadre potrebbero schierarsi sul terreno di gioco di San Siro, leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Milan Spal.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai assegna ai rossoneri i favori del pronostico in Milan Spal: il segno 1 che identifica il successo casalingo dei rossoneri vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 1,48 volte quello che avrete messo sul piatto, contro il valore di 7,00 che accompagna il segno 2 per il successo esterno degli estensi. Con il pareggio, eventualità regolata dal segno X, il vostro guadagno corrisponderebbe a 4,25 volte la cifra che avrete deciso di investire con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SPAL

I DUBBI DI PIOLI

Le variazioni di Pioli per Milan Spal potrebbero riguardare tutti i reparti: in difesa Calabria è pronto a sostituire Andrea Conti come terzino destro, a centrocampo Bennacer può prendersi la cabina di regia al posto di Lucas Biglia mentre davanti potrebbe tornare Piatek, che farebbe scivolare in panchina Rafael Leao. Per il resto i giocatori dovrebbero essere gli stessi: Alessio Romagnoli e Musacchio davanti a Gigio Donnarumma, Théo Hernandez (in grande crescita) come esterno basso a sinistra e due mezzali che dovrebbero essere ancora Kessie e Paquetà. Questo a meno che non si decida di arretrare la posizione di Calhanoglu: in questo caso il turco libererebbe un posto nel tridente che potrebbe essere preso da Castillejo, in realtà già in ballottaggio con un Suso poco brillante. Con uno solo dei due spagnoli in campo lo stesso Rafael Leao potrebbe comunque essere titolare, ma questa volta agendo sull’esterno.

LE SCELTE DI SEMPLICI

Igor si aggiunge alla lunga lista di indisponibili in casa Spal: dovrebbe dunque essere Thiago Cionek a giocare nel terzetto difensivo che sarà completato da Vicari e Tomovic, con Etrit Berisha che come sempre sarà il portiere. A centrocampo rischia Kurtic, che non è al top: lo sloveno stringe i denti per esserci, ma in caso di forfait le soluzioni sono due. La prima, quella di Valoti sulla mezzala sinistra; la seconda, l’inserimento di Valdifiori in cabina di regia spostando Missiroli sull’interno. Murgia completerà il pacchetto centrale, sugli esterni importante il recupero di Strefezza (che dovrebbe giocare a destra) mentre Reca agirà dall’altra parte; il grande ex Petagna, già a segno da avversario contro il Milan, dovrebbe essere affiancato da Floccari con Moncini e soprattutto Paloschi (altro ex della partita di San Siro) che sperano finalmente di avere la loro occasione per essere titolari, ma partendo decisamente dietro nelle gerarchie del loro allenatore.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma: Calabria, Musacchio, Al. Romagnoli, T. Hernandez; Kessie, Bennacer, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu

A disposizione: Reina, An. Donnarumma, A. Conti, Caldara, Duarte, Krunic, Lucas Biglia, Bonaventura, Borini, Rebic, Kalinic, Rafael Leao, Castillejo

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: –

Indisponibili: Ri. Rodriguez

SPAL (3-5-2): E. Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari

A disposizione: D. Thiam, Letica, Felipe, Salamon, Sala, Valoti, Valdifiori, Igor, Moncini, Paloschi

Allenatore: Leonardo Semplici

Squalificati: –

Indisponibili: Fares, D’Alessandro, F. Di Francesco



© RIPRODUZIONE RISERVATA